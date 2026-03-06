Иран сбил американский F-15 в небе над Ираком Иранские системы ПВО сбили истребитель F-15 над иракской Басрой

Иранские системы противовоздушной обороны сбили истребитель F-15 в небе над Ираком, передает IRIB. Официального подтверждения от США или Ирака пока не поступало.

По информации источника, системы противовоздушной обороны поразили самолет над городом Басра. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что иранские ракеты с кассетными боеголовками нанесли удар по Тель-Авиву, передает государственное телевидение Исламской Республики. В районе аэропорта Бен-Гурион начался сильный пожар.

До этого стало известно, что американские силы потопили иранский фрегат IRIS Dena всего одной торпедой, ее стоимость оценивается в $4,2 млн (326,760 млн рублей). Торпеда оснащена боеголовкой с зарядом весом почти 300 кг. Она сконструирована таким образом, что не бьет по кораблю напрямую, а детонирует под его кормой.

Кроме того, Лига арабских государств проведет экстренное заседание глав МИД 8 марта. Отмечается, что министры обсудят агрессию Ирана в отношении ряда арабских стран. По данным источника, инициатором созыва выступила Саудовская Аравия.