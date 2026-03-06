Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 02:30

Иран сбил американский F-15 в небе над Ираком

Иранские системы ПВО сбили истребитель F-15 над иракской Басрой

F-15 F-15 Фото: Qian Baihua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иранские системы противовоздушной обороны сбили истребитель F-15 в небе над Ираком, передает IRIB. Официального подтверждения от США или Ирака пока не поступало.

По информации источника, системы противовоздушной обороны поразили самолет над городом Басра. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что иранские ракеты с кассетными боеголовками нанесли удар по Тель-Авиву, передает государственное телевидение Исламской Республики. В районе аэропорта Бен-Гурион начался сильный пожар.

До этого стало известно, что американские силы потопили иранский фрегат IRIS Dena всего одной торпедой, ее стоимость оценивается в $4,2 млн (326,760 млн рублей). Торпеда оснащена боеголовкой с зарядом весом почти 300 кг. Она сконструирована таким образом, что не бьет по кораблю напрямую, а детонирует под его кормой.

Кроме того, Лига арабских государств проведет экстренное заседание глав МИД 8 марта. Отмечается, что министры обсудят агрессию Ирана в отношении ряда арабских стран. По данным источника, инициатором созыва выступила Саудовская Аравия.

Иран
ПВО
истребители
F-15
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хакеры взломали компьютер журналиста Forbes и нашли связь с СБУ
Стало известно, что будет с имуществом экс-замминистра обороны Цаликова
Умер автор знаменитой скульптуры «Рука-стул» Педро Фридеберг
Атака ВСУ на Севастополь ночью 6 марта: сколько раненых, что разрушено
США разрешили Индии покупать российскую нефть
Стало известно, зачем США атаковали школу в Иране
В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда
Удар по Димоне: Иран угрожает взорвать атомный реактор Израиля
Трамп раскрыл, сколько лет Ирану нужно на восстановление после ударов
ВСУ тонут в окопах в Сумской области
Иран сбил американский F-15 в небе над Ираком
Украинский дрон почти разрушил пятиэтажку в Севастополе
ВСУ начинили дроны металлическими шариками для атаки на Севастополь
Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло
Боеприпасы взорвались на складе в иранском Бушире
В Подмосковье прогремел мощный взрыв на заправке
Как сохранить спину здоровой: практические советы от врача
Тайный план Хаменеи: Иран обрушит западные рынки — когда ЕС приползет к РФ
Депутаты запланировали значительно поднять лимит на подарки для учителей
Захарова сделала заявление об агрессии США и Израиля против Ирана
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.