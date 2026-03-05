В Севастополе идет отражение атаки украинских дронов Развожаев: силы ПВО сбили три воздушные цели над Севастополем

В Севастополе работают силы противовоздушной обороны, сообщил глава региона Михаил Развожаев. По его словам, сбито уже три воздушные цели.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушные цели в районе Северной стороны и над Гагаринским районом, — написал Развожаев.

Осколки сбитых БПЛА повредили электроподстанцию и газовую трубу, отметил он. В результате часть районов Севастополя осталась без электроэнергии. Специалисты уже работают на месте происшествия.

Ранее глава Каховского округа Павел Филипчук сообщил, что вместе с коллегой попал под удар дрона ВСУ во время поездки на автомобиле. Он уточнил, что они оба остались живы и сумели удержать машину на трассе.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по региону. По его информации, произошло минимум три взрыва. Глава области также предупредил о сохранении опасности повторных ударов.