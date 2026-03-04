Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 22:55

В Севастополе отражают атаку ВСУ

Развожаев: ПВО Севастополя отражает атаку ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Силы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности.

Уважаемые севастопольцы! В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Берегите себя! — написал Развожаев.

Ранее атака беспилотников Вооруженных сил Украины привела к гибели волонтера из Ставропольского края, сообщил в мессенджере MAX глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его информации, обстрел был зафиксирован в Марковском муниципальном округе.

До этого губернатор Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о повреждении 61 частного и 41 многоквартирного дома в результате атаки украинских беспилотников, при этом ранения получили семь горожан. Наиболее сложная обстановка сложилась в Восточном районе, где падение обломков дронов вызвало возгорания в трех частных домовладениях.

атаки
Севастополь
ВСУ
Михаил Развожаев
