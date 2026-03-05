Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 00:11

ЦСКА разгромил «Краснодар» в полуфинале Кубка России

ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 в первом матче полуфинала Кубка России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в первом полуфинале Кубка России со счетом 3:1. Матч прошел в Москве, голами отметились Кирилл Глебов на 54-й минуте, Данил Круговой (68-я) и Матеус Алвес (93-я).

В составе гостей на 22-й минуте забил Мозес Кобнан, но это не спасло команду от поражения. Армеец Обляков не реализовал пенальти на 19-й минуте, а защитник «Краснодара» Гонсалес получил вторую желтую карточку и был удален на 72-й минуте.

Ответная игра полуфинала пройдет в Краснодаре 17 марта. Во втором полуфинале встретятся московские «Динамо» и «Спартак».

Ранее экс-футболист красно-белых Валерий Гладилин заявил, что «Динамо» и «Спартак» имеют равные шансы победить в первом полуфинальном матче пути РПЛ Кубка России. По его словам, обе команды рассчитывают завоевать этот трофей, поэтому стоит ожидать напряженной встречи.

До этого экс-футболист сборной РФ, «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что после матча «Динамо» — «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России можно будет говорить о реальных возможностях команд в оставшейся части сезона. По его словам, соперники равны по уровню.

