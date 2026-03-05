Демократическая партия Курдистана высказалась о наступлении на Иран Демократическая партия Курдистана опровергла слухи о наступлении в Иране

Демократическая партия Курдистана опровергла информацию о наземном наступлении на Иран, передает телеканал Rudaw. Президент региона Курдистан Нечирван Барзани поддержал деэскалацию конфликта и выступил против участия в нем.

Курдистан не будет стороной конфликта в этой войне, — говорится в сообщении партии.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступает за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий на Ближнем Востоке. По ее словам, нет сомнений в том, что «иранская угроза» — лишь предлог для свержения строя в неугодном США государстве.

Ранее появилось видео мощнейшего взрыва, произошедшего на нефтеперерабатывающем заводе в Катаре. Причиной стала атака со стороны Ирана. На кадрах отчетливо виден сам момент детонации. В Катаре, как известно, функционируют три нефтеперерабатывающих предприятия. Один из НПЗ, мощностью 106,7 тыс. баррелей в сутки, находится в портовом городе Умм-Саид. Остальные два завода, принадлежащие компании Qatargas, расположены в Рас-Лаффане.