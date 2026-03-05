Песков сравнил речи Черчилля и Путина спустя 80 лет Песков заявил о невозможности сравнения речей Черчилля и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает некорректным сравнивать Фултонскую речь Уинстона Черчилля и Мюнхенскую речь Владимира Путина, передает ТАСС. Он подчеркнул противоположную направленность двух исторических выступлений.

С моей точки зрения, вряд ли их можно сравнивать. Фултонская речь, скорее, была руководством к действию — к конфронтации. Мюнхенская речь была призывом — призывали опомниться, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил: любые проявление русофобии в России необходимо жестко пресекать. Глава государства подчеркнул, что то же касается и ксенофобии.

До этого Песков констатировал, что Польша и страны Прибалтики заняли первые ряды в «обозе русофобов». Как считает пресс-секретарь российского лидера, ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства.

