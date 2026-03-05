Трамп хочет бросить курдов в топку иранской войны: что с ними сделает КСИР

Западные СМИ выяснили, что власти США пытаются задействовать курдские формирования на Ближнем Востоке для оказания давления на Иран. Вашингтон уже вооружает оппозиционные группы в самой Исламской Республике, а также ведет переговоры с лидерами курдов в Ираке. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: сотрудничество с Америкой может обернуться для ее региональных «партнеров» печальными последствиями. Действительно ли курды готовы поддержать Запад и чем это грозит Ирану — в материале NEWS.ru.

Как США сотрудничают с курдами

По данным CNN, США намерены задействовать иранских курдов для организации вооруженного мятежа в Исламской Республике. Источники, знакомые с планами администрации Дональда Трампа, утверждают: Белый дом вел активные переговоры с иранской оппозицией, а Центральное разведывательное управление уже работает над ее вооружением.

Кроме того, по информации The Wall Street Journal, Трамп активизировал контакты с курдами в Ираке. Он провел телефонные беседы со «многими региональными партнерами», среди которых были президент Демократической партии Курдистана Масуд Барзани и президент Патриотического союза Курдистана Бафель Талабани.

Источники заявляют, что переговоры были «деликатными» и прошли 28 февраля — на следующий день после начала бомбардировок Ирана. Однако пока окончательного решения о предоставлении иракским группировкам оружия или разведданных не принято.

Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поднимутся ли курды против Ирана

CNN отмечает, что численность курдских сил в Иране может достигать нескольких тысяч человек. Они действуют вдоль ирано-иракской границы.

«С начала войны несколько группировок выступили с публичными заявлениями, в которых намекали на предстоящие действия и призывали иранских военнослужащих дезертировать. Иранский Корпус стражей Исламской революции, который наносит удары по курдским группировкам, заявил во вторник, что он атаковал курдские силы десятками беспилотников», — сообщило агентство.

Политолог, востоковед-иранист Карине Геворгян в беседе с NEWS.ru отметила, что, если Трампу удастся спровоцировать курдские силы на активное выступление против Тегерана, это может привести к хаосу на Ближнем Востоке.

«Конечно, попытка использовать фактор курдской вооруженной оппозиции — это очень серьезно. Она приведет к хаотизации всех регионов, потому что существует и курдская „Хезболла“. По сути, курды разделены, как славяне, — например, сербы с хорватами тоже воюют. По большому счету, США и Израиль хотят создать „нарыв“ и дополнительные проблемы для Тегерана на фоне активных боевых действий», — сказала Геворгян.

Что будет с курдами в случае мятежа

США уже задействовали «курдский фактор» во время конфликта в Сирии. Они способствовали созданию боеспособных формирований курдов на севере арабской республики и использовали их в кампании против «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). При этом с 2011 года курды объявили собственную автономию на северо-востоке страны, вместе с американскими военными взяв под контроль основные нефтяные и газовые месторождения САР. Однако после падения власти Башара Асада США фактически прекратили военную поддержку курдов, в то время как новое сирийское правительство пошло на них войной.

Бойцы курдских YPG в деревне Хамза Баиг Фото: snapshot-photography/B.Shamlo vi/Global Look Press

Политолог-востоковед преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что при активном выступлении в Иране курдская оппозиция с большой долей вероятности будет жестко подавлена, а США, как и в случае с Сирией, бросят вчерашних партнеров на произвол судьбы.

«Иранские власти церемониться — тем более с курдами — точно не будут. Поэтому курды могут, конечно, вновь поверить красивым сказкам Америки и Израиля, что их будут поддерживать, финансировать и так далее. Но давайте вспомним историю в Сирии, когда их использовали как расходный материал, а потом выбросили в самый нужный момент. То же самое ждет курдов в Иране», — сказал Ибрагимов.

Доверие к Западу — вечная беда курдского народа, считает эксперт. И Америка, по его мнению, этим активно пользуется.

«Какие-то курдские боевики с территории Иракского Курдистана, неподконтрольные Багдаду, могут быть переброшены в Иран, создать какую-то базу специально для того, чтобы американцы устраивали диверсии на территории Исламской Республики. Но я не верю в успех подобного рода операций, потому что иранские власти смогут все это очень быстро подавить», — сказал Ибрагимов.

Геворгян также считает, что у Ирана есть ресурсы, чтобы противостоять внешнему давлению США и Израиля, — по крайней мере, раскол Исламской Республике точно не грозит.

«Он мог бы произойти только в случае реальной победы „коалиции Эпштейна“, как называют сейчас альянс Штатов и Израиля. Но даже если так — Иран множество раз подвергался подобного рода атакам на протяжении всей своей истории, а потом обратно собирался в тот же самый „пазл“. Поэтому превратить его в несколько новых стран американцам вряд ли удастся», — резюмировала востоковед.

Читайте также:

Сотни трупов, 3 самолета: США скрывают реальные потери — кто за них ответит

Макрон, Мерц и Стармер угрожают Ирану: в какую ловушку они себя загоняют

«На фронте страшно всем»: женщина — ветеран СВО о дружбе, Боге и правде