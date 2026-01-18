Сирия и курды договорились о перемирии

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа утвердил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями, сообщает телеканал Syria TV. Документ предусматривает полное прекращение огня на всех направлениях. Интенсивный огонь велся несколько недель в Алеппо и других районах на севере Сирии.

Согласно условиям договора, подразделения курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) должны отойти на восточный берег реки Евфрат. Это должно стать частью плана по их дальнейшей передислокации. Кроме того, соглашение закрепляет передачу нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор под контроль сирийских властей. Эти территории были заняты правительственной армией в воскресенье, 18 января.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился войти в состав Совета мира, который будет заниматься вопросами управления сектором Газа. Всего в нем будут семь политиков, в том числе госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Ранее в Сирии впервые за много лет полностью обновили банкноты. Вместо портретов бывшего президента республики Башара Асада и его отца на них изображены оливки, апельсины, розы и хлопок.