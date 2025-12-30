Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 08:30

В Сирии представили новые купюры без изображения Асада

Оливки и апельсины изображены на новых купюрах в Сирии вместо Асада

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Сирии впервые за много лет полностью обновили банкноты, сообщило агентство SANA. Вместо портретов бывшего президента республики Башара Асада и его отца на них изображены оливки, апельсины, розы и хлопок. Новые купюры поступят в обращение 1 января 2026 года.

Банкноты представили во время церемонии, на которой присутствовал сирийский лидер Ахмед аш-Шараа и глава Центробанка страны Абд аль-Кадр Хусрия. Обновление купюр происходит в рамках деноминации валюты. Аш-Шараа отметил, что реформа знаменует начало новой эпохи в Сирии, а новые изображения на деньгах отражают наследие Арабской Республики.

Ранее газета The New York Times сообщила, что после отъезда из Сирии семья Асада проживала в различных престижных районах Москвы и Подмосковья, включая отель Four Seasons. Также бывший глава государства решил вернуться к практической медицине.

До этого стало известно, что власти Сирии решили выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, которые напечатает российская компания «Гознак». Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита сирийской делегации в Москву в конце июля этого года.

