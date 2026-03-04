Совершивших криминальные деяния россиян могут обязать трудоустраиваться, заявил на расширенном заседании коллегии МВД России министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он отметил, что этот вопрос в настоящее время прорабатывается, передает ТАСС.

Большая часть поднадзорных, совершивших криминальные деяния, не имела постоянного источника дохода. В этой связи на законодательном уровне решается вопрос о возложении на таких лиц обязанности трудоустроиться, — подчеркнул он.

По словам министра, на соответствующих учетах в органах внутренних дел сегодня состоят порядка 100 тыс. граждан. В прошлом году две трети из них были привлечены к административной ответственности. В отношении каждого пятого возбуждены уголовные дела, причем половина из них — за несоблюдение ограничений, установленных судом, привел данные он.

Ранее Колокольцев представил проект МВД, согласно которому предлагается допускать к полицейской работе сотрудников органов внутренних дел, которые сами не являются полицейскими. Он указал, что решение принято на фоне нехватки кадров.