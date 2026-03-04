«Я тебе его оторву, скотина»: как спастись от извращенцев в поездах

Специалист по женской безопасности Марина Авраменко рассказала об основных принципах защиты для тех, кто путешествует и передвигается на поездах. NEWS.ru публикует выдержки реальных историй и рекомендации от эксперта.

Принял вежливость за заигрывание

Тему безопасности на железнодорожном транспорте Авраменко подняла после истории, которой с ней поделилась одна из подписчиц. Произошла она 35 лет назад, когда героине было 25.

«Я окольными путями добираюсь в Сочи и застреваю без билета на вокзале Анапы. Людей — как зубочисток в коробке. К кассе не пробиться. Незнакомые южные мужчины купили на меня билет (тогда без паспорта продавали). В одно купе: их трое — я одна. Ехать ночь. А я что? Мне в Сочи надо. Я ж целый лейтенант милиции! Кто и что мне сделает? Считала, что бояться нечего», — рассказывает женщина.

Поначалу все было спокойно, пока попутчики не начали выпивать. Вечером к девушке подсел один из мужчин и начал нагло домогаться. Пассажирка вежливо отказывала, но тот воспринял вежливость за заигрывания.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Когда они начали меня трогать, я психанула, заорала что-то вроде „Отстаньте от меня!“, выскочила в коридор и была настроена стоять там до утра. <...> Из купе вышел третий, постарше. Он сказал, что поговорил с парнями и они ко мне больше не будут лезть, что я могу спать спокойно. Я согласилась вернуться, если дверь всю ночь будет открытой. Спать, конечно, не могла. Утром сухо попрощались и разошлись», — поделилась женщина.

«Ты что делаешь, скотина?!»

Тренер по боевому направлению крав-мага Лия Панцалашвили рассказала, как примерно в возрасте 20 лет стала жертвой эксгибициониста во время поездки в плацкартном вагоне.

«Лежу на нижней полке, напротив мужик. И он почти всю дорогу занимался онанизмом. Я делала вид, что вообще ничего не замечаю: уткнулась в книжку, читаю, не поднимаю глаза, типа „меня здесь нет“. И самое мерзкое, он еще периодически писал мне записки. Сначала „посмотри“, типа чтобы я на это смотрела. Потом даже „извини“ писал», — рассказывает Панцалашвили.

Исправила ситуацию женщина с верхней полки. Заметив неладное, она предложила девушке поменяться местами. Лия согласилась.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Проходит минут 10, и я слышу на весь вагон: „Ах ты извращенец гребаный! Я сейчас тебе член оторву! Ты что делаешь, скотина?!“ <...>. Прибежала проводница, тоже начала на него орать и ворчать. Он притих. И вскоре была его станция. И вот что самое интересное: тогда мне было неприятно, противно, стремно, но мне даже в голову не пришло, что я вообще могу себя защитить. Что можно встать, сказать вслух, привлечь внимание, пристыдить», — рассуждает Лия.

Изнасилование «из уважения»

Также Авраменко приводит совсем недавний случай из поезда Абакан — Москва, о котором писали СМИ. В октябре 2025 года 58-летний военнослужащий изнасиловал в туалете вагона соседку по купе, 18-летнюю студентку.

Девушка кричала, но никто не пришел ей на помощь. После надругательства девушка вызвала полицию. Мужчина настаивал, что секс был по согласию, — девушка согласилась переспать с ним «из уважения».

«От тебя не убудет»

Ситуация другой подписчицы произошла в вагоне-ресторане, где к ней подсели двое мужчин в военной форме.

«Предложили выпить. Я отказалась. Они пили сами. Сначала вели себя нормально, потом один стал предлагать пойти в купе к его друзьям. Сказал: „Сделай нам приятно, от тебя не убудет“. Второй сначала стал меня защищать на словах, а потом они почему-то решили, что я клофелинщица и хочу их обокрасть, и стали оба на меня орать и угрожать», — рассказывает пострадавшая.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Девушка пыталась уйти, но мужчины перегораживали путь. Никто в ресторане не реагировал. Когда ей все-таки удалось выйти из ресторана, она закрылась в купе и до конца поездки не выходила даже в туалет.

«Я слышала, как они ходили по вагону, орали и искали меня. Мне было очень страшно», — вспоминает пассажирка.

«Все время где-то вошек подцепляю»

Другая женщина поделилась с Авраменко лайфхаком, который помог ей отпугнуть насильника в купе. Она посетовала, что страдает педикулезом.

«Я оказалась в купе вдвоем с незнакомым мужчиной. Он стал откровенно предлагать секс, и было как бы ясно, что отрицательного ответа не поймет. Я говорю: „Стой, ты сначала на колени стань и голову вот так наклони. Мне надо вошек посмотреть, все время где-то вошек подцепляю“. Он от меня в другой угол купе забился и думал о чем-то. Не знаю, что бы я делала, если бы он не отвлекся. Он был здоровенный. Но больше ко мне не лез», — рассказывает женщина.

Тамбур не для досуга

Марина Авраменко советует девушкам в ситуациях, когда их попутчики выказывают нездоровое внимание, надеть как можно больше одежды. Если поверх туловища майка, лучше надеть еще что-то поверх.

«Обнаженные руки, легкая одежда считываются мужчинами как доступность и приглашение. Чем меньше одежды, тем легче ее сорвать», — утверждает эксперт.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Также Авраменко не советует ни с кем ходить в тамбур. Это место в поезде — проходное, в нем нет смысла проводить время.

«По мнению сотрудников РЖД, тамбур — самое опасное место в поездах. Безлюдно, шумно, механизмы всякие. Можно открыть дверь и столкнуть человека. Нечего делать в этом тамбуре никому! Проходим быстро, желательно с кем-то, не одна, не останавливаемся, ни с кем туда не ходим», — пишет Авраменко.

В случае посягательств важно обращаться к проводнику. Если мужчина агрессивен, лучше не возвращаться в купе, а оставаться в коридоре. Ни в коем случае нельзя угощаться алкоголем от попутчиков.

«Заранее тренируемся орать так, чтобы заглушить поезд. Носим всегда при себе что-то для самообороны, что можно брать в поезд. Носим и, если надо, не задумываясь применяем. А знаете что неофициально посоветовал один из начальников поездов? Если твоя жизнь в опасности, срывай стоп-кран!» — пишет Авраменко.

