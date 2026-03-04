Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в Баку, сообщает пресс-служба главы государства. Он выразил соболезнования по поводу гибели верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

Глава государства посетил посольство Ирана, где выразил соболезнования в связи с гибелью Али Хаменеи и множества мирных жителей. Президент оставил запись в траурной книге, — уточнили в пресс-службе.

После этого Алиев побеседовал с послом исламской республики Муджтабой Демирчилу, подчеркнув, что встречи с Хаменеи во время визитов азербайджанского лидера в Иран оставили после себя самые приятные впечатления. Дипломат, в свою очередь, выразил признательность президенту за посещение посольства и теплые слова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в телеграмме с соболезнованиями президенту Ирана Масуду Пезешкиану заявил, что гибель Хаменеи восприняли в Минске с болью и скорбью. Он отметил, что аятолла получил «высокое признание и пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами государства».