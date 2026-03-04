Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 14:35

Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в Баку, сообщает пресс-служба главы государства. Он выразил соболезнования по поводу гибели верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

Глава государства посетил посольство Ирана, где выразил соболезнования в связи с гибелью Али Хаменеи и множества мирных жителей. Президент оставил запись в траурной книге, — уточнили в пресс-службе.

После этого Алиев побеседовал с послом исламской республики Муджтабой Демирчилу, подчеркнув, что встречи с Хаменеи во время визитов азербайджанского лидера в Иран оставили после себя самые приятные впечатления. Дипломат, в свою очередь, выразил признательность президенту за посещение посольства и теплые слова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в телеграмме с соболезнованиями президенту Ирана Масуду Пезешкиану заявил, что гибель Хаменеи восприняли в Минске с болью и скорбью. Он отметил, что аятолла получил «высокое признание и пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами государства».

Азербайджан
Ильхам Алиев
Иран
Али Хаменеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке
Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников
Путин указал на одну общенациональную задачу
«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги
Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза
Раскрыты подробности атаки подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки
Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению
Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине
Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России
В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки беспилотника
Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин
Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров
Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд
Хирург рассказал, насколько эффективны уколы для похудения
Стали известны подробности о затонувшем у Шри-Ланки иранском фрегате
Матвиенко намекнула сенатору-гроссмейстеру на лишение мандата
Катар объявил чрезвычайное положение
Флорист дала советы по правильному уходу за подаренным букетом
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.