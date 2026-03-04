МВД зафиксировало сокращение наркопреступности в России Колокольцев заявил о снижении числа преступлений под наркотиками на 20%

В России почти на 20% сократилось число совершенных в состоянии наркотического опьянения преступлений, заявил на расширенной коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев. Также зафиксировано снижение числа совершивших противоправные действия наркопотребителей, сообщает РИА Новости.

Благодаря комплексным усилиям всех правоохранительных органов на 10% сократилось число наркопотребителей, совершивших противоправное посягательство, и почти на 20% — лиц, нарушивших уголовный закон в состоянии наркотического опьянения, — сказал Колокольцев.

Ранее стало известно, что неадекватный мужчина пытался прорваться в детский сад в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы предположили, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Момент задержания попал на видео. На кадрах видно, как двое сотрудников Росгвардии скручивают нарушителя, укладывая его лицом в снег. Судя по дальнейшей записи, сделанной в машине правоохранителей, задержанный бредил.

В Дагестане мужчину арестовали после того, как тот попытался оказать первую помощь знакомому, которому стало плохо после употребления наркотиков. Инцидент произошел два года назад в Каспийске на дружеской вечеринке.