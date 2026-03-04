Полковник ответил, удастся ли США захватить небо над Ираном Полковник Матвийчук: у США и Израиля не получится захватить небо над Ираном

США и Израиль не смогут захватить небо над Ираном, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив столкнулись с серьезными логистическими проблемами. Он добавил, что также растет угроза со стороны иранских ракетных сил.

Для ковровых бомбардировок по Ирану у США и Израиля нет ни самолетов, ни боеприпасов. Они думали, что все быстро закончат, а сегодня столкнулись с тем, что ракеты надо вести с Соединенных Штатов. Базы находятся под постоянным прострелом. У американцев и израильтян возникли острые проблемы со снабжением. Я думаю, что у США и Израиля не получится полностью уничтожить ПВО и ВВС Ирана. Они не ожидали растущую опасность от иранских ракетных сил. Ракеты Тегерана обходят все воздушные препоны, которые им пытаются поставить, — пояснил Матвийчук.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что американские войска наносят удары по целям в Иране с хирургической точностью лазера. Глава ведомства добавил, что все цели, которые поставило руководство Соединенных Штатов, выполнимы и реалистичны.