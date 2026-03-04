Американский доброволец ВС РФ оценил новшества в тактике и технике СВО

Ход специальной военной операции рождает новую тактику, новые технологии — вообще, новые виды ведения боевых действий, сказал NEWS.ru доброволец ВС РФ американского происхождения Сет Нанн. По его словам, Запад, и особенно Европа, отстают в понимании этих новшеств.

Разница между тем, как ведут боевые действия Украина и Россия и прошлыми конфликтами — в новой тактике, новых технологиях, и вообще новых видах ведения военных действий. Здесь, и правда, складывается буквально новый вид военного искусства. В то время как западный мир все еще верит в традиционную тактику и традиционные методы ведения военных действий, — сказал Нанн.

Он отметил, что если в США понимают важность военных новаций, то Европа скатывается к их игнорированию.

Запад в этом смысле отстает, кроме США — там понимают важность новшеств. Но ни США, ни Европа не имеют возможности напрямую пробовать новые методики. Позиция Европы тут вообще ущербна — европейцы все это понимают, но предпочитают игнорировать, и пытаются зарабатывать деньги на «по старинке», — сказал Нанн.

