IT-эксперт раскрыл, смогут ли нейросети вытеснить программистов в будущем

Профессия программиста не исчезнет в будущем в связи с развитием нейросетей, заявил НСН IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, ИИ может реализовать лишь какие-то поверхностные задачи. Он отметил, что настоящую революцию в сфере информационных технологий может сделать только человек.

Самая большая сложность касательно нейросетей заключается в том, что они могут сделать что-то поверхностное, им очень сложно сделать что-то по-настоящему революционное. Я думаю, что в мире будут выстреливать какие-то единичные случаи, когда ИИ что-то придумал, но в целом это очень сложная задача. Профессия программиста не исчезнет, просто будет использовать другой инструментарий и принцип работы, — высказался Геллер.

По его мнению, уже больше 90% разработчиков используют нейросети. Он добавил, что подавляющая часть программистов давно не пишет код самостоятельно. Специалисты сосредоточили свое внимание на создании приложений или каких-либо модулей. Вдобавок ко всему, талантливые специалисты всегда смогут переквалифицироваться и стать теми же операторами ИИ, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что зарплаты наиболее востребованных IT-специалистов в Санкт-Петербурге превысили 500 тыс. рублей в месяц. Речь идет о высококвалифицированных разработчиках в сфере машинного обучения и больших данных.