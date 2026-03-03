Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 16:51

Психолог объяснила, как правильно выбрать подарок на 8 Марта

Психолог Королева: подарок на 8 Марта должен отвечать предпочтениям женщины

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подарок на 8 Марта должен отвечать предпочтениям женщины, рассказала «ФедералПресс» клинический психолог Юлия Королева. Она отметила, что цветы в этот день являются обязательным презентом.

И помните, что цветы — это база, их можно дарить в этот день абсолютно всем, у кого нет аллергии, девочкам, девушкам, женщинам, бабушкам, — рассказала Королева.

Психолог призвала при выборе личного подарка ориентироваться на вкусы и предпочтения близкого человека. При поиске презента коллеге специалист порекомендовала обратить внимание на небольшие, но полезные мелочи — органайзеры, канцелярию или компактные комнатные растения.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева рассказала, что женщинам допустимо вручать друг другу подарки на 8 Марта. По ее словам, в обществе нет никакого запрета на подобные знаки внимания, однако исторически сложилось, что именно мужчины отвечают за организацию этого праздника.

подарки
8 марта
праздники
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ван И обвинил США в обесценивании прогресса на переговорах с Ираном
Ребенок из Краснодара получил лекарство за 245 млн рублей
ЦАХАЛ объявил о «крупномасштабной» бомбежке Ирана
Волочкова обратилась к Славе после обвинений фанатов в пьянстве
Психолог назвала идеальный подарок на 8 Марта
Евросоюз шокировало одно последствие конфликта на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, как изменились правила бронирования в гостиницах
Атакован офис совета экспертов, выбирающего лидера Ирана
Психолог перечислила худшие подарки на 8 Марта
Нефть, газ, развал ЕС: как повлияет на РФ Иранский кризис — плюсы и минусы
В Росатоме сообщили о потере связи с «ядерными властями» Ирана
Ближний Восток оставил Украину без защиты: новости СВО на вечер 3 марта
Названа неочевидная взаимосвязь между Украиной и Мексикой
Повторные толчки зафиксировали недалеко от побережья Сочи
Крупнейшее нефтяное месторождение Ирака остановило работу
Авария с возгоранием «Газели» и «Жигулей» на МКАД попала на видео
Россиянам рассказали о самых интересных астрономических явлениях 2026 года
Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева признали террористами
Психолог объяснила, как правильно выбрать подарок на 8 Марта
«Стерся до дыр»: бывшую жену Гуфа накрыло обострение после свадьбы
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.