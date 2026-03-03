Психолог объяснила, как правильно выбрать подарок на 8 Марта Психолог Королева: подарок на 8 Марта должен отвечать предпочтениям женщины

Подарок на 8 Марта должен отвечать предпочтениям женщины, рассказала «ФедералПресс» клинический психолог Юлия Королева. Она отметила, что цветы в этот день являются обязательным презентом.

И помните, что цветы — это база, их можно дарить в этот день абсолютно всем, у кого нет аллергии, девочкам, девушкам, женщинам, бабушкам, — рассказала Королева.

Психолог призвала при выборе личного подарка ориентироваться на вкусы и предпочтения близкого человека. При поиске презента коллеге специалист порекомендовала обратить внимание на небольшие, но полезные мелочи — органайзеры, канцелярию или компактные комнатные растения.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева рассказала, что женщинам допустимо вручать друг другу подарки на 8 Марта. По ее словам, в обществе нет никакого запрета на подобные знаки внимания, однако исторически сложилось, что именно мужчины отвечают за организацию этого праздника.