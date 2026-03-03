Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 17:44

Один из создателей закона о виноделии ушел из жизни в Ялте

В Ялте скончался директор института виноградарства «Магарач» Владимир Лиховской

Владимир Лиховской Владимир Лиховской Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ялте на 57-м году жизни скончался директор Всероссийского национального НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН Владимир Лиховской, сообщила глава администрации города Янина Павленко в Telegram-канале. Она назвала произошедшее большой потерей для науки.

Ушел из жизни талантливейший ученый и педагог, профессор, руководитель старейшего в России научно-исследовательского центра виноградарства и виноделия «Магарач» Владимир Владимирович Лиховской, — написала Павленко.

Глава администрации отметила, что Лиховской являлся автором 218 научных трудов и признанным специалистом в области генетики, селекции и биотехнологии винограда. Благодаря его усилиям удалось возродить виноградники института. Павленко также добавила, что Лиховской принимал непосредственное участие в разработке федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».

Ранее актер Александр Зиновьев, известный по ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь-2» и других проектах, ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 79 лет, до 80-летия артист не дожил всего месяц. Зиновьев также снимался в лентах «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... — 3», «Сатисфакция» и «Гибель империи».

смерти
Ялта
ученые
виноделие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обнимал и гладил: британка открыла охоту на зоофила за секс с ее конем
«Модный приговор», разводы, конфликт с Дружининой: как живет Сергей Жигунов
Возлюбленный родившей Лерчек призвал молиться за нее
Нагиев и Собчак рискуют потерять миллионы на фоне паники в Дубае
В Совфеде рассказали, какая война идет у России с Западом
Хаменеи, Милошевич, Каддафи: как США «убирают» неугодных лидеров
«Не считает за людей»: в ГД объяснили слова Зеленского о потерях ВСУ
МОК призвали закончить бойкот российского спорта после атак США на Иран
В Ираке подсчитали убытки из-за приостановок добычи нефти
Раскрыта причина второго землетрясения у берегов Сочи
Кадыров обратился к Мишустину с праздничным поздравлением
Папа заставлял ублажать маму: в Петербурге накрыли семейство педофилов
Омский блогер в погонах попался на взятке
Кличко и Зеленский сцепились из-за замерзающего Киева
«Хезболла» заявила о первых победах над Израилем
«Где была охрана?»: продюсер о «пьяном» скандале со Славой в Пензе
Пассажирский самолет полностью уничтожили при атаке на Тегеран
Иран открестился от связи с «Хезболлой»
Россиянин поджег тепловоз и записал себя в террористы
США начали «прятать» своих военных за несколько дней до ударов по Ирану
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.