Один из создателей закона о виноделии ушел из жизни в Ялте

В Ялте на 57-м году жизни скончался директор Всероссийского национального НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН Владимир Лиховской, сообщила глава администрации города Янина Павленко в Telegram-канале. Она назвала произошедшее большой потерей для науки.

Ушел из жизни талантливейший ученый и педагог, профессор, руководитель старейшего в России научно-исследовательского центра виноградарства и виноделия «Магарач» Владимир Владимирович Лиховской, — написала Павленко.

Глава администрации отметила, что Лиховской являлся автором 218 научных трудов и признанным специалистом в области генетики, селекции и биотехнологии винограда. Благодаря его усилиям удалось возродить виноградники института. Павленко также добавила, что Лиховской принимал непосредственное участие в разработке федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».

