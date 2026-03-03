Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 19:02

Иран обвинил США в предательстве

Иран назвал предательством нападение США во время переговоров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Посольство Ирана в Италии назвало предательством атаку на страну, совершенную в момент проведения переговоров, сообщает РИА Новости. В дипмиссии подчеркнули, что удары пришлись по гражданским объектам, а жертвами стали мирные жители.

США вновь совершили жестокое нападение на Иран во время переговоров, накануне Новруза и в десятый день священного месяца Рамадан, — заявили в посольстве.

Дипломаты добавили, что в результате незаконной агрессии и жестоких нападений США и Израиля на Иран погибли сотни мирных жителей, среди которых более 150 школьников. Удары были нанесены по гражданским объектам, включая больницы. В ходе атаки также были убиты верховный лидер Исламской республики и несколько высокопоставленных военачальников.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал провалом молниеносную кампанию США и Израиля против Ирана. По его словам, рассчитывать на быструю капитуляцию страны, вчетверо превосходящей Ирак по размерам, было неразумно. Аналитик предрек Западу унижение и тяжелые последствия.

Иран
Израиль
Италия
США
посольства
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский дипломат обвинил МАГАТЭ в бездействии на фоне ударов по Ирану
Ситуация в Дубае, будущее ключевой ставки в РФ: что будет дальше
«Деньги идут бесконтрольно»: в ГД оценили стремление Зеленского к миру
«Право на самооборону»: в Катаре оценили свою позицию по отношению к Ирану
В Иране исключили утечку радиации после удара по Натанзу
Дипломат раскрыл, пустит ли Иран инспекции на свои ядерные объекты
Стало известно, сколько ударов нанесли ВС США по Ирану за два дня
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
«Ситуация подтвердила»: Захарова обвинила коллективный Запад во лжи
В МИД России дали совет россиянам по поездкам на Ближний Восток
Взрывы прогремели в Дубае
США закрыли посольство в Ливане
Спецборт МЧС РФ прибыл в Азербайджан, чтобы забрать вернувшихся из Ирана
Дрон сдетонировал рядом с жительницей Белгородской области
Раскрыто оружие «возмездия» Ирана для военных баз США
Россию объявили победителем в войне США с Ираном
В Госдуме назвали условие для завершения конфликта на Украине
Россия задействовала ракетный корабль «Буря» во время испытаний
Иран пообещал наказать виновных в убийстве Хаменеи
«Мы призываем»: в МОК подтвердили приверженность нейтралитету
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.