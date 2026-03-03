Иран обвинил США в предательстве Иран назвал предательством нападение США во время переговоров

Посольство Ирана в Италии назвало предательством атаку на страну, совершенную в момент проведения переговоров, сообщает РИА Новости. В дипмиссии подчеркнули, что удары пришлись по гражданским объектам, а жертвами стали мирные жители.

США вновь совершили жестокое нападение на Иран во время переговоров, накануне Новруза и в десятый день священного месяца Рамадан, — заявили в посольстве.

Дипломаты добавили, что в результате незаконной агрессии и жестоких нападений США и Израиля на Иран погибли сотни мирных жителей, среди которых более 150 школьников. Удары были нанесены по гражданским объектам, включая больницы. В ходе атаки также были убиты верховный лидер Исламской республики и несколько высокопоставленных военачальников.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал провалом молниеносную кампанию США и Израиля против Ирана. По его словам, рассчитывать на быструю капитуляцию страны, вчетверо превосходящей Ирак по размерам, было неразумно. Аналитик предрек Западу унижение и тяжелые последствия.