Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 09:10

Eurostat оценил потери Италии от замены российской нефти

Отказ от поставок из России обошелся Италии в €32,8 млрд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Италия переплатила более €30 млрд (свыше 2,7 трлн рублей) после отказа от российской нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat). Рост расходов связан с переходом на альтернативных поставщиков и увеличением средней стоимости закупок.

Отказ от российской нефти привел к росту затрат Италии на импорт сырья. По данным Eurostat, в 2021 году средняя стоимость закупаемой страной нефти составляла €57,9 (почти 5,3 тыс. рублей) за баррель, а в 2025 году показатель достиг €61,8 (более 5,6 тыс. рублей).

Разница в цене повлияла на финансовые показатели импорта. В 2024 году дополнительные расходы из-за подорожания нефти составили €1,4 млрд (127 млрд рублей). В 2022–2024 годах совокупная переплата за импорт нефти достигла €31,4 млрд (более 2,8 трлн рублей). За последние четыре года общая упущенная выгода Италии на фоне отказа от российского сырья составила €32,8 млрд (почти 3 трлн рублей).

Ранее сообщалось, что Германия за четыре года дополнительно потратила почти €40 млрд (почти 3,7 трлн рублей) на закупку нефти после прекращения импорта из России. Средневзвешенная цена закупки нефти в ФРГ выросла после введения санкций против РФ. В январе — ноябре 2021 года цена составляла €55,2 (5093 рубля) за баррель, в 2022 году увеличилась до €90,5 (8350 рублей) за баррель. В последующие три года цены постепенно снижались, но оставались выше допандемийного уровня: в 2023 году — €77,5 (7151 рубль), в 2024 году — €75,5 (6966 рублей), в 2025 году — €63,7 (5878 рублей) за баррель.

Италия
российская нефть
нефть
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Снигирь «подсела» на магний из-за потопа
Стало известно о состоянии единственного выжившего в Прикамье туриста
В Кузбассе предъявлено обвинение по делу об убийстве двух человек
В США раскрыли, какую слабость Трампа обличила ситуация с Ираном
«Лечь под США»: политолог о вероятности участия Европы в войне против Ирана
Раскрыты новые подробности дела о теракте на Крымском мосту
Причастный к теракту на Крымском мосту проведет остаток жизни в тюрьме
«Ставят ребром»: Медведчук объяснил, почему переговоры с Западом невозможны
Медведчук указал на промах Зеленского
Раскрыто, зачем Трамп на самом деле развязал войну с Ираном
В Госдуме ответили, по какому региону ударит блокада Ормузского пролива
Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения в него
«Короля губ» нашли мертвым в отеле
Жители Кузбасса пожаловались на торчащие штыри на пути в местную школу
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Гудок грузовика спас мужчину от огромного медведя
«Над нами военный самолет»: россияне в ОАЭ описали обстановку после ударов
Россиянка пришла в магазин с ведрами и обчистила витрины с сыром
Певица Слава остановила концерт и разругалась с поклонниками
Дым заметили над зданием дипмиссии США в Кувейте
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.