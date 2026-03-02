Eurostat оценил потери Италии от замены российской нефти

Италия переплатила более €30 млрд (свыше 2,7 трлн рублей) после отказа от российской нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat). Рост расходов связан с переходом на альтернативных поставщиков и увеличением средней стоимости закупок.

Отказ от российской нефти привел к росту затрат Италии на импорт сырья. По данным Eurostat, в 2021 году средняя стоимость закупаемой страной нефти составляла €57,9 (почти 5,3 тыс. рублей) за баррель, а в 2025 году показатель достиг €61,8 (более 5,6 тыс. рублей).

Разница в цене повлияла на финансовые показатели импорта. В 2024 году дополнительные расходы из-за подорожания нефти составили €1,4 млрд (127 млрд рублей). В 2022–2024 годах совокупная переплата за импорт нефти достигла €31,4 млрд (более 2,8 трлн рублей). За последние четыре года общая упущенная выгода Италии на фоне отказа от российского сырья составила €32,8 млрд (почти 3 трлн рублей).

Ранее сообщалось, что Германия за четыре года дополнительно потратила почти €40 млрд (почти 3,7 трлн рублей) на закупку нефти после прекращения импорта из России. Средневзвешенная цена закупки нефти в ФРГ выросла после введения санкций против РФ. В январе — ноябре 2021 года цена составляла €55,2 (5093 рубля) за баррель, в 2022 году увеличилась до €90,5 (8350 рублей) за баррель. В последующие три года цены постепенно снижались, но оставались выше допандемийного уровня: в 2023 году — €77,5 (7151 рубль), в 2024 году — €75,5 (6966 рублей), в 2025 году — €63,7 (5878 рублей) за баррель.