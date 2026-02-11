В Германии раскрыли потери из-за отказа от российской нефти Германия переплатила почти €40 млрд за нефть после отказа от российских поставок

Германия за четыре года дополнительно потратила почти €40 млрд (почти 3,7 трлн рублей) на закупку нефти после прекращения импорта из России, следует из данных Евростата. Средневзвешенная цена закупки нефти в ФРГ выросла после введения санкций против РФ.

В январе–ноябре 2021 года цена составляла €55,2 (5093 рубля) за баррель, в 2022 году увеличилась до €90,5 (8350 рублей) за баррель. В последующие три года цены постепенно снижались, но оставались выше допандемийного уровня: в 2023 году — €77,5 (7151 рубль), в 2024 году — €75,5 (6966 рублей), в 2025 году — €63,7 (5878 рублей) за баррель.

Изменения коснулись и объемов поставок нефти. В январе–ноябре 2022 года Германия импортировала 502,1 млн баррелей, тогда как в 2021 году за тот же период объем составлял 445 млн баррелей. В 2023 году он снизился до 417,9 млн баррелей, в 2024 году увеличился до 451,9 млн баррелей, а в 2025 году сократился до 425,5 млн баррелей.

На основе данных Евростата аналитики оценили дополнительные расходы Германии на закупку нефти. За 2022–2024 годы эта сумма составила €36,2 млрд (3,3 трлн рублей), за 2025 год — €3,6 млрд (332 млрд рублей). Совокупные расходы Германии с начала санкционной политики достигли €39,8 млрд (3,6 трлн рублей). Отказ от российских трубопроводных поставок нефти лишил Германию доступа к более дешевому сырью, что повлияло на издержки промышленного и энергетического секторов экономики.

Ранее стало известно, что Швейцария включила в санкционный список пять бизнесменов из разных стран. Всех сочли связанными с экспортом российской нефти и «теневым флотом».