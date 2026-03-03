Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 18:34

Нагиев и Собчак рискуют потерять миллионы на фоне паники в Дубае

Super: Нагиев может потерять 75 млн рублей из-за кризиса недвижимости в ОАЭ

Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Дмитрий Нагиев и журналистка Ксения Собчак могут понести многомиллионные убытки из-за панических настроений на рынке недвижимости в Дубае, заявил Super.ru эксперт Антон Буржуй. По его словам, если напряженность продержится от двух до восьми недель, стоимость активов снизится на 10–18%.

В этом случае для восстановления прежних цен потребуется от шести до девяти месяцев. В случае же затяжного кризиса, более двух месяцев, цены обвалятся на 20–25%. Инвесторам удастся вернуть свои вложения не ранее чем через один-два года.

Так, Собчак рискует потерять около 30 млн рублей. Журналистка приобрела трехкомнатные апартаменты площадью 162 квадратных метра в премиальном комплексе St. Regis Residences. Сделку оформили еще в марте 2022 года, на старте бума, стоимость составила $1,6 млн (123 млн рублей). Журналистка приобрела недвижимость в рассрочку.

Нагиев стал владельцем элитных апартаментов в Kempinski Palm Jumeirah в январе, когда цены были на пике. Сделка обошлась шоумену примерно в 300 млн рублей. Падение рынка на четверть обернется для него потерей 75 млн рублей. Кроме того, ежегодные расходы на обслуживание комплекса с пятизвездочным сервисом составят около 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что атаки Ирана могут существенно подорвать позиции Объединенных Арабских Эмиратов как привлекательной локации для ведения международного бизнеса. До недавнего времени эту страну называли «райским уголком в швейцарском стиле». Теперь же Дубай несет колоссальные убытки. Только аэропорт теряет около $1 млн (77 мky рублей) за каждую минуту вынужденного простоя.

