Курсы за 90 млн, элитная недвижимость в ОАЭ, иноагентство: как живет Нагиев

Актер Дмитрий Нагиев стал известен благодаря разнообразным проектам в кино, телевидении и театре. Что известно о его жизни сейчас, кто требовал признать его иноагентом?

Что за элитную недвижимость приобрел Нагиев

Накануне сообщалось, что Нагиев купил апартаменты в роскошном пятизвездочном отеле Дубая Kempinski Palm Jumeirah. По версии Telegram-канала, объект с тремя спальнями и дизайнерским ремонтом оценивается более чем в 300 млн рублей. Отель расположен в западной части искусственного острова Пальма Джумейра.

Недалеко, как отметил Mash, находятся набережная-променад, аквапарк, а также смотровые площадки с видом на море и Дубай Марину. Жильцы могут воспользоваться частным пляжем, бассейном, услугами консьержа, клининговой службы и круглосуточной охраны.

По информации источника, объект был приобретен у предыдущего владельца, Нагиев обратился в агентство недвижимости, где получил скидку за участие в двух эксклюзивных интервью. Канал указал, что актер также внес 4% от стоимости регистрационного сбора, 10–12 тысяч рублей на сборы при подтверждении права собственности и 85 тысяч за оформление перевода права собственности.

Как Нагиев зарабатывает за границей

По данным Mash, Дмитрий Нагиев зарабатывает более 90 млн рублей на курсах по прокачке харизмы в Дубае всего за девять дней в году.

Как пишет канал, актер работает вместе с сыном Кириллом и педагогом Александром Шульгиным. Формат курсов — закрытый, на потоке собираются от шести до 25 человек, с которыми звезда «Физрука» работает по разным тарифам.

«Двухдневный — от 17 тыс. дирхамов (около 350 тыс. рублей), трехдневный — 25,6 тыс. дирхамов (около 530 тыс. рублей). Есть даже однодневный VIP тет-а-тет со звездой за 80 тыс. дирхамов (около 1,65 млн рублей) — программа на один день и индивидуальная работа с шоуменом», — говорится в посте.

Авторы утверждают, что за один поток знаменитость зарабатывает 31 млн, набор проводится три раза в год. Программа интенсивов по развитию уверенности остается неизменной каждый год.

Ранее в интервью Нагиев опровергал слухи, что его курсы в ОАЭ приносят большие деньги. Актер отметил, что якобы не зарабатывает на этом проекте из-за высокой стоимости аренды зала и других расходов.

«Когда пишут, что я инфоцыган, вот до слез. <…> Думаю — инфоцыган? У нас 20 человек на курсе. Умножь на эту сумму, а потом вычти перелеты мои в бизнес-классе туда-обратно, нашу еду, проживание на троих. И посчитай, какой инфоцыган я. Вот я благодарен этим людям, что они мне тупо оплачивают перелет, проживание, и все. А о деньгах там <…> пока речи не идет», — рассказал он.

Кто требовал признать Нагиева иноагентом, могут ли его включить в реестр

Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев потребовал признать иностранным агентом актера Дмитрия Нагиева после скандальной речи на премьере фильма «Елки-12».

Гулиев пояснил, что Нагиев на премьере фильма сказал журналистам, что популярность картины связана с сюжетом о «мирной и счастливой жизни», так как сегодня «столько фильмов про войну, просто серость, грязь, сил уже нет». По словам депутата, к нему обращаются жители Курской области, возмущенные словами артиста.

Парламентарий напомнил, что актер много времени проводит за границей и не высказывался в поддержку СВО. Более того, в 2022 году, после начала спецоперации, Нагиев якобы критиковал власти РФ и разместил ролик, где бреет голову под песню «Поезд в огне». Гулиев настаивает на ограничении участия актера в проектах с бюджетным финансированием и предлагает рассмотреть возможность признания его иноагентом.

«Я не понимаю, как такие персонажи попадают на большой экран. Ничем не помогает стране, сбежал, как маленький ребенок, от проблем и ответственности и гавкает что-то с умным видом. Направил запросы в Минюст с просьбой признать этого уставшего деятеля иноагентом и в Минкульт, чтобы не допускали мученика к фильмам с государственным финансированием», — заявил депутат.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не делать поспешных выводов и дать Нагиеву шанс прояснить свою позицию. При этом он подчеркнул, что популярность артиста не дает ему «неприкосновенность».

Адвокат Александр Бенхин сообщил NEWS.ru, что Нагиева не могут признать иноагентом только за слова о военных фильмах.

«В законе четко сказано, что речь должна идти о финансировании из-за рубежа. В случае с Нагиевым, думаю, ничего ему не будет, потому что это слишком общее высказывание. Он не критикует СВО. Он в целом говорит о фильмах про войну. Мало ли, может, он имел в виду татаро-монгольское нашествие. Может, и про войну 1812 года он говорил. Поэтому слухи о признании его иноагентом обсуждать преждевременно», — сказал Бенхин.

Что известно о позиции Нагиева по СВО

После начала специальной военной операции Нагиев отказался от участия в проектах на федеральных каналах и перестал появляться на светских мероприятиях.

Журналистка Ксения Собчак высказала предположение, что Нагиев покинул телевидение из-за спецоперации. Она отметила, что это может повлечь за собой риски, связанные с введением западных санкций. Собчак считает, что такие санкции могут привести к аресту счетов за границей и запрету на въезд в некоторые страны.

«Поэтому <…> Нагиеву пошли навстречу: пока не подставляем, но и не увольняем. Просто дают отдохнуть. До лучших времен», — писала Собчак в своем Telegram-канале.

