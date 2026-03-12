Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 14:20

Путин высказался о популяризации многодетности в России

Путин поддержал идею Солнцева о важности популяризации многодетности в России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым поддержал его идею о важности популяризации многодетности в России. По словам главы региона, которые приводит ТАСС, в стране нужно развивать моду на большее количество детей, чтобы люди считали, что многодетная семья — это крепкая и здоровая семья.

Согласен, это так и есть, — подчеркнул Путин.

Лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов ранее предложил внести изменения в порядок использования материнского капитала. По его мнению, россиянам следует разрешить тратить его на покупку автомобилей отечественного производства. Миронов подчеркнул, что для многодетных семей автомобиль — это крайне важное средство для решения бытовых вопросов.

В свою очередь руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в стране необходимо изменить условия льготной ипотеки для молодых семей. Супругам в возрасте младше 30 лет следует разрешить оформлять кредит по пониженной ставке, считает он.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
многодетные семьи
популярность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Переживший теракт в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.