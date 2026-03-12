Путин высказался о популяризации многодетности в России Путин поддержал идею Солнцева о важности популяризации многодетности в России

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым поддержал его идею о важности популяризации многодетности в России. По словам главы региона, которые приводит ТАСС, в стране нужно развивать моду на большее количество детей, чтобы люди считали, что многодетная семья — это крепкая и здоровая семья.

Согласен, это так и есть, — подчеркнул Путин.

Лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов ранее предложил внести изменения в порядок использования материнского капитала. По его мнению, россиянам следует разрешить тратить его на покупку автомобилей отечественного производства. Миронов подчеркнул, что для многодетных семей автомобиль — это крайне важное средство для решения бытовых вопросов.

В свою очередь руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в стране необходимо изменить условия льготной ипотеки для молодых семей. Супругам в возрасте младше 30 лет следует разрешить оформлять кредит по пониженной ставке, считает он.