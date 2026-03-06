В России предложили ввести молодежную ставку по ипотеке Резяпов предложил ввести пониженную ставку по ипотеке для супругов до 30 лет

В РФ необходимо изменить условия семейной ипотеки, дав возможность супругам в возрасте до 30 лет оформить кредит по пониженной ставке, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, общественная организация направила пакет инициатив для рассмотрения в Минфин, кабмин и профильные комитеты Госдумы.

Организация «Ветераны России» направила в Минфин, «Сбер», кабмин РФ, а также в профильные комитеты Госдумы пакет инициатив по повышению эффективности семейной ипотеки. Несмотря на благие цели, программа в текущем виде превратилась в инструмент приобретения микроквартир. Какие ключевые предложения выдвинула организация? Первое, это молодежная временная пониженная ставка. Для супругов до 30 лет следует давать, например, 4% на первые три — пять лет, пока не родятся дети. Второе, это адресная география. Для регионов с «перегретыми» ценами, как Татарстан или Краснодар, нужно считать лимит не по прописке, а по реальной рыночной стоимости квадратных метров, — сказал Резяпов.

Он добавил, что общественники также предлагают разрешить использовать материнский капитал в качестве полноценного первого взноса. Кроме того, по словам главы «ВР», пакет инициатив включает в себя стимулирование застройщиков к возведению просторных квартир.

Также «Ветераны России» предлагают организовать «плавающий» лимит под состав семьи. Следует привязать сумму ипотеки не к региону, а к количеству детей. Необходимо разрешить использовать маткапитал как 100% первого взноса. Следует перейти от субсидирования процентов к оплате части площади: государство должно покрывать стоимость, например, 20–30 квадратных метров от общей площади квартиры для многодетных. Также нужно организовать льготы под «семейные» метры. Необходимо стимулировать застройщиков строить больше трех- и четырехкомнатных квартир, а не микро-студий, — резюмировал Резяпов.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что банк может отказать в ипотеке при наличии у заемщика открытой кредитной карты. По его словам, финансовые организации учитывают не только текущую задолженность, но и весь доступный кредитный лимит.