06 марта 2026 в 05:47

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 марта

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 6 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 6 марта

Около полуночи глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работают силы противовоздушной обороны. По его словам, на тот момент было сбито три воздушные цели.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушные цели в районе Северной стороны и над Гагаринским районом», — написал Развожаев.

Осколки сбитых БПЛА повредили электроподстанцию и газовую трубу, отметил он. В результате часть районов Севастополя осталась без электроэнергии. Специалисты уже работают на месте происшествия.

Позднее стало известно, что девять человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь, заявил Развожаев. Дрон ударил по пятиэтажному дому.

Кроме того, Развожаев отметил, что сбитый БПЛА, упавший рядом с жилым домом, был начинен взрывчаткой и поражающими металлическими шариками.

Украинские войска предприняли попытку массированной атаки беспилотников на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, силы противовоздушной обороны отражали удары.

«Работает ПВО. <...> Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области», — написал Сальдо.

Кроме того, шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате обстрелов пострадала 17-летняя девушка.

«В городе Шебекино в результате детонации дрона пострадала 17-летняя девушка. Бригада скорой доставила ее в детскую областную клиническую больницу, где ей диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы», — написал Гладков.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Около полуночи Telegram-канал SHOT написал, что 20 взрывов прогремели над Саратовом и Энгельсом, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников.

Как рассказали SHOT местные жители, за полчаса в разных частях Саратова и Энгельса произошло от 17 до 20 хлопков. Канал написал, что после взрывов в городах несколько раз мелькал свет.

«По словам очевидцев, в небе не перестают мелькать вспышки от взрывов по обе стороны реки Волги. Российская ПВО отражает массированную воздушную атаку беспилотников-камикадзе ВСУ. Часть БПЛА уничтожается на подлете к городам — в лесополосе. По словам местных, над одним из районов виден дым. Всего было слышно уже более 30 сильных взрывов», — сказано в публикации.

Позднее глава региона Роман Бусаргин в Telegram-канале заявил, что три человека пострадали в результате атаки беспилотников в Саратовской области. По его словам, также повреждены гражданские объекты.

Пять воздушных целей было сбито над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, ПВО работала над морем, была отражена воздушная атака ВСУ.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — написал Развожаев.

