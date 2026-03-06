Юрист ответил, чем грозит признание в любви на асфальте в честь 8 Марта

Юрист ответил, чем грозит признание в любви на асфальте в честь 8 Марта Юрист Салкин: признание любви на асфальте в честь 8 Марта грозит штрафом

Россиянам может грозить административная ответственность и штраф за признания в любви, оставленные краской на асфальте в честь 8 Марта, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, подобные проявления чувств квалифицируются как нарушение правил благоустройства.

Надписи на асфальте краской в честь 8 Марта — это романтика до первого протокола. Если они сделаны несмывающимися детскими мелками, обычно за это привлекают по региональным нормам по благоустройству. В Москве за такие надписи штраф для граждан составляет от 500 рублей до 2,5 тыс. рублей, — пояснил Салкин.

Ранее клинический психолог Илья Ахмедов заявил, что некоторые мужчины считают 8 Марта коммерческим праздником. По его словам, женщины видят этот день иначе, поэтому важно найти в этом вопросе компромисс.

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова ранее заявила, что идеальным началом дня на 8 Марта станет салат из ягод и фруктов. По ее словам, к первому приему пищи также можно подать ломтик красной рыбы, миндаль и грецкие орехи.