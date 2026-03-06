Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 07:15

Юрист ответил, чем грозит признание в любви на асфальте в честь 8 Марта

Юрист Салкин: признание любви на асфальте в честь 8 Марта грозит штрафом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянам может грозить административная ответственность и штраф за признания в любви, оставленные краской на асфальте в честь 8 Марта, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, подобные проявления чувств квалифицируются как нарушение правил благоустройства.

Надписи на асфальте краской в честь 8 Марта — это романтика до первого протокола. Если они сделаны несмывающимися детскими мелками, обычно за это привлекают по региональным нормам по благоустройству. В Москве за такие надписи штраф для граждан составляет от 500 рублей до 2,5 тыс. рублей, — пояснил Салкин.

Ранее клинический психолог Илья Ахмедов заявил, что некоторые мужчины считают 8 Марта коммерческим праздником. По его словам, женщины видят этот день иначе, поэтому важно найти в этом вопросе компромисс.

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова ранее заявила, что идеальным началом дня на 8 Марта станет салат из ягод и фруктов. По ее словам, к первому приему пищи также можно подать ломтик красной рыбы, миндаль и грецкие орехи.

подарки
праздники
юристы
правонарушения
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские штурмовики нашли подземный город ВСУ под Харьковом
Опытных связистов в ВСУ стали бросать в «мясные» штурмы
Россиян стали чаще лишать работы
Терапевт раскрыла главную опасность пивного алкоголизма
В Европе раскрыли обман западных СМИ об американских истребителях в Иране
«Решили всех обмануть»: посол Ирана заявил об успешных переговорах с США
Бывшего российского чиновника лишили BMW, особняка и десятка элитных часов
Стало известно, что хотят получить россиянки на 8 Марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 марта: инфографика
Перенос переговоров и атака на Севастополь: новости СВО к утру 6 марта
Украинские дроны устроили бойню в российском регионе
Mash сообщил, что сотрудников АвтоВАЗа переведут на четырехдневку
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 83 БПЛА
Несколько американских БПЛА могли сбить у берегов Ирана
Юрист ответил, чем грозит признание в любви на асфальте в честь 8 Марта
Одна европейская страна вызвалась восстановить Украину
Иранские дроны обрушились на отель в Бахрейне
В США признали превосходство России в создании боевых дронов
В КПРФ назвали способ снизить рекордную закредитованность россиян
«У нас есть несколько человек»: Трамп о будущем лидере Ирана
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.