06 марта 2026 в 07:36

Стало известно, что хотят получить россиянки на 8 Марта

ТАСС: россиянки хотят получить на 8 Марта оплату коммуналки и отпуск

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россиянки хотели бы получить в подарок на 8 Марта отпуск, оплату коммунальных услуг и цветы, передает ТАСС. Подарки в виде ювелирных украшений, бытовой техники и помощи по дому среди представительниц прекрасного пола пользуются наименьшей популярностью.

Ювелирные украшения в качестве подарка выбрали 11,6% россиянок, бытовую технику — 7,9%. Наименее востребованным вариантом оказалась помощь по дому: пригласить помощницу хотели бы всего 4,9% участниц исследования, — говорится в материалах.

Кроме того, женщины поделились своими желаниями, не связанными с праздником. Так, согласно результатам исследования, 36% опрошенных хотели бы иметь гардеробную, 30,5% мечтают об уютной зоне для чтения с камином, а 27,1% — о домашнем спа с сауной.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что лучшим подарком женщине, который может подарить мужчина на 8 Марта, является наступление беременности. При этом худшим подарком для жены или возлюбленной в эту праздничную дату парламентарий назвал «букет из тысячи роз».

Кроме того, Милонов выразил мнение, что 8 Марта должно стать семейным праздником. Парламентарий отметил, что сейчас женщины показывают в соцсетях нереалистичные ожидания подарков, современное празднование превратилось в «парад тщеславия».

