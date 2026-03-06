Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 07:10

Иранские дроны обрушились на отель в Бахрейне

Иранские дроны нанесли удар по отелю с американскими офицерами в Бахрейне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иранские беспилотники нанесли удар по отелю в Бахрейне, где находились офицеры 5-го флота ВМС США, пишет издание Sabereen news. На кадрах с места происшествия видно, как над зданием поднимается столб дыма.

Беспилотные летательные аппараты «Вилаят» нацелились на американские объекты в Бахрейне. <…> Беспилотные летательные аппараты атаковали американскую базу в Бахрейне. <…> Момент попадания беспилотника в здание, где укрылись офицеры армии США в Бахрейне, — говорится в сообщениях.

Ранее сообщалось, что Тегеран атаковал место дислокации американских военных рядом с воздушной гаванью Абу-Даби. В районе международного аэропорта были слышны взрывы. Информация о разрушениях и пострадавших не приводилась.

До этого глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре выразил решительный протест министру иностранных дел Ирана Сейеде Аббасу Аракчи послу ударов беспилотников по Нахичевани. Дипломат обратил внимание на нарушение норм международного права и напомнил, что Баку настаивает на извинениях со стороны Тегерана.

