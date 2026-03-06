Бывшего российского чиновника лишили BMW, особняка и десятка элитных часов У экс-министра Кузбасса изъяли BMW, особняк и часы на сумму свыше 100 млн рублей

Центральный районный суд Кемерова обратил в доход государства активы бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова общей суммой свыше 100 млн рублей, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. У экс-чиновника и его приближенных изъяли автомобиль BMW, особняк, 10 элитных часов и другие предметы роскоши.

Экс-министру и иным лицам принадлежит различное движимое и недвижимое имущество, предметы роскоши (дом, автомобиль BMW X6, дамская сумочка Chanel стоимостью около 1 млн рублей, часы Rolex, Cartier, Bulgari, Patek Philippe и прочее) на сумму более 100 млн рублей, приобретенные им в период осуществления полномочий министра здравоохранения, — говорится в сообщении.

Судья постановил, что расходы на эти предметы роскоши в разы превышают доходы экс-чиновника. Суд удовлетворил требования прокурора и обратил все активы в доход государства.

