06 марта 2026 в 07:50

Бывшего российского чиновника лишили BMW, особняка и десятка элитных часов

Центральный районный суд Кемерова обратил в доход государства активы бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова общей суммой свыше 100 млн рублей, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. У экс-чиновника и его приближенных изъяли автомобиль BMW, особняк, 10 элитных часов и другие предметы роскоши.

Экс-министру и иным лицам принадлежит различное движимое и недвижимое имущество, предметы роскоши (дом, автомобиль BMW X6, дамская сумочка Chanel стоимостью около 1 млн рублей, часы Rolex, Cartier, Bulgari, Patek Philippe и прочее) на сумму более 100 млн рублей, приобретенные им в период осуществления полномочий министра здравоохранения, — говорится в сообщении.

Судья постановил, что расходы на эти предметы роскоши в разы превышают доходы экс-чиновника. Суд удовлетворил требования прокурора и обратил все активы в доход государства.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и экс-председатель ГТК России Анатолий Круглов лишились имущества на миллиарды рублей. Суд конфисковал в пользу государства активы общей стоимостью около 5 млрд рублей.

