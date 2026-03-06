ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 83 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 56 БПЛА уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили семь и четыре украинских БПЛА над территориями Воронежской и Курской областей, два — над Краснодарским краем. По одному беспилотнику сбили над Астраханской и Белгородской областями, уточнили в министерстве.

Утром 5 марта появилась информация, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 76 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно, 10 — над Крымом. Также ВСУ пытались атаковать Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области.