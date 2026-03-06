Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 07:23

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 83 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 83 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 56 БПЛА уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили семь и четыре украинских БПЛА над территориями Воронежской и Курской областей, два — над Краснодарским краем. По одному беспилотнику сбили над Астраханской и Белгородской областями, уточнили в министерстве.

Утром 5 марта появилась информация, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 76 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно, 10 — над Крымом. Также ВСУ пытались атаковать Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Минобороны РФ
БПЛА
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские штурмовики нашли подземный город ВСУ под Харьковом
Опытных связистов в ВСУ стали бросать в «мясные» штурмы
Россиян стали чаще лишать работы
Терапевт раскрыла главную опасность пивного алкоголизма
Запад уличили в попытке скрыть правду об американских истребителях в Иране
«Решили всех обмануть»: посол Ирана заявил об успешных переговорах с США
Бывшего российского чиновника лишили BMW, особняка и десятка элитных часов
Стало известно, что хотят получить россиянки на 8 Марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 марта: инфографика
Перенос переговоров и атака на Севастополь: новости СВО к утру 6 марта
Украинские дроны устроили бойню в российском регионе
Mash сообщил, что сотрудников АвтоВАЗа переведут на четырехдневку
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 83 БПЛА
Несколько американских БПЛА могли сбить у берегов Ирана
Юрист ответил, чем грозит признание в любви на асфальте в честь 8 Марта
Одна европейская страна вызвалась восстановить Украину
Иранские дроны обрушились на отель в Бахрейне
В США признали превосходство России в создании боевых дронов
В КПРФ назвали способ снизить рекордную закредитованность россиян
«У нас есть несколько человек»: Трамп о будущем лидере Ирана
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.