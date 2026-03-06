Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 08:06

Россиян стали чаще лишать работы

Число сокращений в России выросло на 59% в четвертом квартале 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В четвертом квартале прошлого года число сокращений в России выросло на 59%, передают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. За три месяца число уволенных выросло до 32,6 тыс. Соответствующее число росло постепенно на протяжении года, с 21,8 тыс. человек в первом квартале.

В материале сказано, что чаще всего работников увольняли в сферах госуправления и обеспечения безопасности, соцобеспечения (4,9 тыс. человек), здравоохранения и соцуслуг (4,6 тыс.) и образования (3,8 тыс.). Также в лидерах — обрабатывающие производства (примерно 3,9 тыс.).

Ранее сообщалось, что сотрудников АвтоВАЗа переведут на четырехдневку в следующем месяце из-за сокращения производства и снижения спроса на Lada. Уточнялось, что окончательное решение на этот счет будет принято в рамках ближайшей конференции.

Также сообщалось, что онлайн-школы и развитие нейросетей снизили спрос на начинающих IT-специалистов. Как рассказали представители отрасли, за последние годы ситуация на рынке труда заметно изменилась: компании все реже нанимают новичков. Если раньше работодатели были готовы обучать сотрудников с нуля, то теперь чаще делают ставку на специалистов уровня middle и senior.

