06 марта 2026 в 09:24

«Ног уже не осталось»: фон дер Ляйен и Каллас обвинили в коллапсе Европы

Дмитриев предрек начало эры полного энергетического коллапса Европы

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Lyu You/XinHua/Global Look Press
Европа вступит в эру банкротства и полного энергетического коллапса после прекращения поставок российского газа, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. По словам главы РФПИ, ответственными за кризис будут глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кайя Каллас, которые лоббировали отказ от голубого топлива РФ.

Это начало новой эры — эры полного энергетического коллапса и банкротства Европы из-за идиотских решений Урсулы, Кайи и других русофобов. Отказываясь от российской энергии, ЕС столько раз выстреливал себе в ногу, что ног уже не осталось, — отметил он.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Париж должен немедленно отказаться от антироссийских санкций на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана во избежание энергетического кризиса. По его мнению, эти ограничения приносят выгоду лишь Вашингтону.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чиновники Евросоюза, игнорируя позицию Венгрии и Словакии по вопросу поставок энергоресурсов из России, хотят полностью утопить ЕС. По ее словам, конфронтация с Россией для евробюрократов оказалась важнее интересов стран — участниц объединения.

Кирилл Дмитриев
Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен
Европа
энергетический кризис
