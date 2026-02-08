Киев остановил все АЭС на Украине? Катастрофический ущерб, удары 8 февраля

Киеву пришлось частично отключить атомные электростанции на Украине после ударов ВС РФ. Что происходит с украинскими атомными электростанциями, где были удары ВС РФ 8 февраля, есть ли угроза аварии на АЭС?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 8 февраля

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 8 февраля ВС РФ запустили по целям на Украине 101 ударный БПЛА. Применялись «Герани», «Герберы» и «Италмасы». ВСУ подтверждают попадания 32 ударных БПЛА в 13 районах, а также падение обломков пораженного беспилотника в одном районе. Число попаданий может быть больше заявленного.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по энергетике Украины, что с АЭС

Утром 8 февраля «Укрэнерго» заявило, что ситуация в энергетике Украины остается «крайне сложной» после двух мощных ударов ВС РФ по инфраструктуре в ночь на 3 и 7 февраля.

В настоящее время в большинстве регионов Украины действуют аварийные отключения света. В Киеве электричество для населения включают на 1-2 часа в день. «Укрэнерго» подчеркивает, что ремонтные работы идут постоянно, однако не удается подключить не только города, но и атомные электростанции, которые зависят от внешнего питания.

«На текущий момент атомная генерация все еще частично разгружена», — отмечают в «Укрэнерго».

Атомные электростанции нуждаются во внешнем питании для обеспечения безопасности и непрерывности работы критических систем, включая насосы охлаждения активной зоны реактора, вентиляцию, освещение и системы мониторинга радиации. При потере внешнего питания (как на Запорожской АЭС в результате обстрелов ВСУ) АЭС переводится в режим «холодного останова»: собственные генераторы поддерживают минимум питания для охлаждения отработанного топлива и предотвращения расплава активной зоны. В МАГАТЭ подчеркнули, что после ударов 7 февраля все АЭС на Украине снизили выработку электроэнергии.

При потере внешнего питания «Укрэнергоатом» в первую очередь обязан обеспечить ядерную безопасность. В случае, если возобновления питания не предвидится, это требует полной остановки реактора: графитовые стержни погружаются в активную зону, цепная реакция затухает, и активное вещество АЭС превращается в массу слабо радиоактивного урана, не выделяющего тепло. Для повторного запуска реактора требуется сложный комплекс мероприятий.

«Военная хроника» пишет, что в ходе ракетного удара 7 февраля ВС РФ смогли нанести катастрофический ущерб энергетике Украины, применив вдвое меньше ракет, чем требовалось раньше для подобных ударов.

«По предварительным данным:

общее количество примененных ракет — порядка 50.

Бурштынская ТЭС — 12-14 „Калибров“;

Добротворская ТЭС — 9-12 „Калибров“;

ПС 750/330 кВ „Западноукраинская“ — около пяти „Калибров“;

ПС 750/330/110 кВ „Винницкая“ — предположительно 2 „Циркона“ (по ним, правда, есть сомнения, вероятно это были „Искандеры“);

ПС 330/110 кВ „Ровно“ и „Грабов“ — не менее пяти Х-101 с кассетной БЧ каждая;

другие подстанции в Ровенской области — еще около шести ракет», — сообщила «Военная хроника».

Telegram-канал «Герань: Черный ящик» отмечает также удары по ПС 330/110/35 кВ «Нововолынск» в Волынской области и завод высоковольтной аппаратуры в городе Ровно.

Какую цель уничтожили в Одессе 8 февраля, где еще были удары

В ночь на 8 февраля был нанесен удар по порту Одессы. Местные Telegram-каналы публикуют кадры с пожара.

Еще одна цель была поражена в Лузановке, где находится железнодорожная станция Одесса-Сортировочная.

«Одновременно еще одна группа из более чем 10 „Гераней“ обрушилась на цель в районе Заводского Полтавской области. А спустя через час туда прилетела еще одна "стая"», — отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Позже украинские СМИ сообщили, что в районе заводского поражен объект группы компаний «Нафтогаз Украины». Согласно открытым данным, севернее Заводского находится крупная компрессорная станция КС-33 «Гребенковская», которая обеспечивает работу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Масштабы разрушений на текущий момент неизвестны, в «Нафтогазе» подчеркнули, что люди не пострадали.

«Хроники Гераней» отмечают также удар по цели в Кучиновке и Сновске (Черниговская область). Украинские железные дороги объявили об «аварии» на ж/д в районе Сновска, из-за которого временно остановилось движение поездов.

Мониторщики LOSTARMOUR сообщили об ударах в Харькове, Херсоне и Днепре.

