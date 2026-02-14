В Японии на крупнейшей в мире АЭС выявили неполадки

Шестой энергоблок на крупнейшей атомной электростанции в мире «Касивадзаки-Карива» не смог выйти на тестовую мощность из-за проблем с измерительным оборудованием, пишет Kyodo. Как сообщает агентство, сбой произошел в приборе, контролирующем нейтронный поток в корпусе реактора.

Это привело к тому, что начало тестовой выработки электричества, запланированное на воскресенье, откладывается минимум на 12 часов. Оператор станции, компания TEPCO, уже столкнулась с серией переносов: запуск реактора изначально ожидали 20 января. Позже дату скорректировали из-за необходимости выяснить причины других неисправностей. В итоге блок был перезапущен только 9 февраля.

Из-за выхода из строя прибора, который измеряет изменения нейтронов в корпусе реактора, возникнет задержка как минимум на полсуток, — сообщили в компании-операторе.

