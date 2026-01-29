Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 14:01

В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2

Хинштейн дал старт заливке фундамента нового блока Курской АЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На строительной площадке Курской АЭС-2 в Курчатове стартовал ключевой этап — заливка «первого бетона» в фундамент энергоблока № 3, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Работы начались накануне физического пуска первого энергоблока.

Особенно значимо, что впервые с советских времен мы возвращаемся к поточному методу строительства и применяем его на площадке одного из титанов промышленности, — написал Хинштейн.

Губернатор уточнил, что перед запуском заливки отстояли молебен. Он также процитировал директора станции Александра Увакина, который заявил, что теперь его единственное желание — обязательно своими глазами увидеть тот момент, когда завершат реактор.

Новые реакторы типа ВВЭР-ТОИ станут первыми в своем роде: они обладают повышенной мощностью и увеличенным сроком эксплуатации, что знаменует переход к современному этапу атомной энергетики. Площадь фундаментной плиты составляет 5,3 тыс. квадратных метров, а общий объем уложенного бетона превысит 15 тыс. кубометров.

Ранее Хинштейн поручил разобраться с незаконным захватом береговых территорий Старооскольского водохранилища. На заседании регионального правительства он заявил, что среди нарушителей — депутаты Курской и Белгородской областей.

Курская область
Александр Хинштейн
АЭС
стройки
энергетика
