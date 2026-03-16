В России могут начать выдворять мигрантов за дискредитацию ВС России

Правительственная комиссия поддержала законопроект, предусматривающий выдворение иностранных граждан из России за ряд административных правонарушений, включая дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщил источник РИА Новости. Документ предлагает расширить список оснований для депортации и добавить еще около 20 статей Кодекса об административных правонарушениях.

В перечень входят, в частности, распространение экстремистских материалов и пропаганда нацистской символики. Авторы инициативы отмечали, что проект направлен на ужесточение миграционной политики и усиление противодействия экстремизму. Предлагается установить обязательное наказание в виде выдворения для иностранцев, совершивших определенные правонарушения.

Кроме того, проект предусматривает выдворение иностранцев за распространение контента с публичными призывами к террористической деятельности и материалов, оправдывающих терроризм. Аналогичное наказание предлагается применять за призывы к введению или продлению политических и экономических санкций против России.

Ранее правительственная комиссия поддержала инициативу о запрете на выдворение и выдачу иностранных граждан, проходящих службу в Вооруженных силах России, в том числе участвующих в специальной военной операции. В рамках инициативы предлагается внести соответствующие изменения в статью 4.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.