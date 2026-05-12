Песков отверг кадровые изменения в кабмине из-за прогнозов по ВВП

Песков: перестановок в правительстве РФ из-за глобальной нестабильности не будет

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Нестабильная ситуация в мировой экономике — это нет основание для кадровых изменений в российском правительстве, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, не является ли прогнозируемое замедление роста ВВП поводом для кадровых решений.

Вы каждый раз считаете, что когда происходит волатильность в глобальной, мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает во всем мире, и каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях. Наверное, вряд ли стоит это делать, — сказал представитель Кремля.

Ранее вице-премьер Александр Новак дал прогноз по динамике российской экономики на ближайшие четыре года. По его мнению, в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП в 0,4%, а далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м.

До этого Новак заявил, что за последние три года реальные заработные платы россиян выросли почти на четверть. Кроме того, по результатам 2025 года бедность снизилась до минимальных исторических значений, добавил вице-премьер.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

