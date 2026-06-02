Небензя оценил последствия перемирия Израиля и Ливана

Небензя: перемирие Израиля и Ливана стало прикрытием для агрессии

Фото: Israel Defense Forces/Global Look Press
Достигнутое в апреле прекращение огня между Израилем и Ливаном не привело к снижению напряженности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Россия поддержала инициативу Франции о проведении заседания, поскольку положение в Ливане требует пристального внимания со стороны международного сообщества.

Достигнутое 17 апреля прекращение огня между Западным Иерусалимом и Бейрутом при посредничестве Вашингтона, к сожалению, оказалось дымовой завесой для <...> агрессии против Ливана, — сказал он.

Как заявил дипломат, в то время как международное сообщество ожидало нового раунда переговоров, запланированного на 2 июня в Вашингтоне, Израиль продолжал расширять зону оккупации. Небензя утверждает, что израильская сторона разрушала населенные пункты, применяя тактику выжженной земли.

Ранее центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что, если Израиль атакует Бейрут, жители на севере Израиля и рядом с военными объектами должны покинуть районы проживания. Это заявление последовало после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал нанести удары по объектам «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

Власть
Россия
Израиль
Ливан
Василий Небензя
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладей беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

