Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения Обвиняемая по делу о скрытии 168 рублей находится под подпиской о невыезде

Обвиняемая в сокрытии 168 рублей при оформлении выплат по социальному контракту на открытие кабинета по наращиванию ресниц Елизавета Пигуль сообщила о мере пресечения. По ее словам, которые передает ТАСС, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

На следственных действиях дали подписку о невыезде, — заявила Пигуль.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела жительницы Воронежа. Ее обвиняют в мошенничестве при получении социального контракта из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей.

