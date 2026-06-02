ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 00:33

Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения

Обвиняемая по делу о скрытии 168 рублей находится под подпиской о невыезде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Обвиняемая в сокрытии 168 рублей при оформлении выплат по социальному контракту на открытие кабинета по наращиванию ресниц Елизавета Пигуль сообщила о мере пресечения. По ее словам, которые передает ТАСС, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

На следственных действиях дали подписку о невыезде, — заявила Пигуль.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела жительницы Воронежа. Ее обвиняют в мошенничестве при получении социального контракта из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что главная цель поддержки малого и среднего бизнеса — это снижение административных барьеров и защита интересов предпринимателей при взаимодействии с крупными компаниями и банками. По его словам, государство будет продолжать работать над уменьшением издержек и ограничений для МСП.

Общество
мошенники
подписки
жители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.