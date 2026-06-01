01 июня 2026 в 23:44

В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение

Кабмин предложил разрешить рекламу в доставляемых «Почтой России» квитанциях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство России подготовило законопроект, позволяющий размещать рекламу на платежных документах, доставляемых «Почтой России», следует из данных на сайте электронной думской базы. Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О рекламе».

В пояснении к инициативе отмечается, что сейчас реклама в платежках за жилье и коммунальные услуги запрещена. Исключение действует только для социальной рекламы и справочной информации.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 50 тыс. рублей для «Почты России» за нарушение порядка направления платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Поправками предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей.

До этого «Почта России» упростила систему отслеживания посылок, скрыв от пользователей часть детальной информации о маршруте отправлений. Мера направлена на оптимизацию клиентского пути и избавление пользователей от лишних технических оповещений.

