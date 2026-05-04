04 мая 2026 в 19:56

«Почта России» объяснила смену формата отслеживания посылок

«Почта России» обновила модель мониторинга доставки ради удобства пользователей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
«Почта России» упростила систему отслеживания посылок, скрыв от пользователей часть детальной информации о маршруте отправлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Мера направлена на оптимизацию клиентского пути и избавление пользователей от лишних технических оповещений.

Теперь в приложении и на сайте будут отображаться только ключевые этапы, такие как прием, сортировка и готовность к выдаче. В компании подчеркнули, что все подробные данные о перемещении грузов сохраняются во внутренней системе мониторинга для служебного пользования.

Это решение позволяет оперативно выявлять любые нештатные ситуации, не перегружая при этом получателей избыточным количеством промежуточных статусов, уточнили в компании. Новая модель отслеживания также призвана повысить общую безопасность логистических процессов при транспортировке отправлений.

До этого финансовая отчетность по РСБУ показала, что «Почта России» по итогам 2025 года сократила чистый убыток до 18,7 млрд рублей, что на 1,9 млрд меньше результата предыдущего года. Общая выручка госкомпании достигла отметки 215 млрд рублей, при этом доходы от цифровых сервисов выросли на 3%, составив 83,6 млрд рублей.

