Названа возможная причина отказа тормозов у виновника массового ДТП на МКАД

Виновник ДТП на МКАД передвигался на грузовике, превышающем допустимую весовую норму более чем на 15 тонн, заявили в столичном департаменте транспорта. В результате аварии пострадали семь человек.

Допустимая масса грузового транспортного средства в снаряженном состоянии составляет 25 тонн, взвешивание [грузовика, участвовавшего в аварии] показало 40 840 килограммов, — говорится в сообщении.

Ранее водитель КамАЗа совершил наезд на стоящие впереди машины. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что повреждения получили сразу 14 автомобилей.

До этого прокуратура Москвы опубликовала кадры с места ДТП на МКАД, где грузовой автомобиль КамАЗ на большой скорости протаранил легковые машины. Судя по кадрам, одна из машин полностью разбита: багажник отлетел, а задние боковые двери смяло. Сам грузовик получил повреждения передней части кузова.

Также сообщалось, что причиной массовой аварии на МКАД с участием 14 автомобилей стал отказ тормозной системы. О неисправности рассказал 34-летний мужчина, который находился за рулем большегруза.