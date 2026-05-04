04 мая 2026 в 20:56

Названа возможная причина отказа тормозов у виновника массового ДТП на МКАД

Виновник ДТП на МКАД превысил допустимую массу грузовика более чем на 15 тонн

Виновник ДТП на МКАД передвигался на грузовике, превышающем допустимую весовую норму более чем на 15 тонн, заявили в столичном департаменте транспорта. В результате аварии пострадали семь человек.

Допустимая масса грузового транспортного средства в снаряженном состоянии составляет 25 тонн, взвешивание [грузовика, участвовавшего в аварии] показало 40 840 килограммов, — говорится в сообщении.

Ранее водитель КамАЗа совершил наезд на стоящие впереди машины. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что повреждения получили сразу 14 автомобилей.

До этого прокуратура Москвы опубликовала кадры с места ДТП на МКАД, где грузовой автомобиль КамАЗ на большой скорости протаранил легковые машины. Судя по кадрам, одна из машин полностью разбита: багажник отлетел, а задние боковые двери смяло. Сам грузовик получил повреждения передней части кузова.

Также сообщалось, что причиной массовой аварии на МКАД с участием 14 автомобилей стал отказ тормозной системы. О неисправности рассказал 34-летний мужчина, который находился за рулем большегруза.

Москва
ДТП
МКАД
ГАИ
