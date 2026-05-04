04 мая 2026 в 14:09

Названа причина массовой аварии на МКАД

Дептранс Москвы: массовое ДТП на МКАД случилось из-за отказа тормозов у фуры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Причиной массовой аварии на МКАД с участием 14 автомобилей стал технический сбой в работе тормозной системы грузовика, сообщает Департамент транспорта Москвы. Инцидент произошел по вине водителя 1992 года рождения, который не смог вовремя остановить многотонную машину.

По предварительным данным, в ДТП виноват водитель грузовика 1992 года рождения, по его словам, причиной происшествия стал отказ тормозной системы у грузовика, — уточнили в ведомстве.

Правоохранительные органы выясняют, как давно транспортное средство проходило техосмотр. Власти города оперативно отреагировали на происшествие, передав данные для немедленного аннулирования пропуска на проезд грузовика по Москве. На месте столкновения продолжают работать оперативные службы, которые подтвердили отсутствие погибших в результате дорожного инцидента.

Ранее прокуратура Москвы опубликовала кадры с места ДТП на МКАД, где КамАЗ протаранил скопление из 14 легковых машин. Надзорный орган Юго-Западного административного округа взял установление причин аварии на контроль.

