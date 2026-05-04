Названа причина массовой аварии на МКАД Дептранс Москвы: массовое ДТП на МКАД случилось из-за отказа тормозов у фуры

Причиной массовой аварии на МКАД с участием 14 автомобилей стал технический сбой в работе тормозной системы грузовика, сообщает Департамент транспорта Москвы. Инцидент произошел по вине водителя 1992 года рождения, который не смог вовремя остановить многотонную машину.

Правоохранительные органы выясняют, как давно транспортное средство проходило техосмотр. Власти города оперативно отреагировали на происшествие, передав данные для немедленного аннулирования пропуска на проезд грузовика по Москве. На месте столкновения продолжают работать оперативные службы, которые подтвердили отсутствие погибших в результате дорожного инцидента.

Ранее прокуратура Москвы опубликовала кадры с места ДТП на МКАД, где КамАЗ протаранил скопление из 14 легковых машин. Надзорный орган Юго-Западного административного округа взял установление причин аварии на контроль.