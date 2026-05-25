Назван способ вернуть деньги за путевку без лишних скандалов

Медиатор может помочь урегулировать вопрос о возврате денежных средств за тур без конфликтов, заявил NEWS.ru вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога», юрист Дмитрий Хрулев. По его словам, к посреднику можно обратиться, если заявленная программа не совпадает с действительностью.

В российском туризме много историй, когда, к примеру, тур на Алтай продается как спокойная семейная программа, но по факту маршрут меняют уже по ходу поездки. Часть экскурсий убирают, трансфер приезжает поздно, а вместо нормального размещения туристов селят в домики ниже уровнем. Медиация помогает перевести разговор из перепалки с менеджером в предметное обсуждение, а также вернуть часть цены, получить оплату лишних расходов, заменить услугу и зафиксировать срок выплаты, — поделился Хрулев.

Он пояснил, что в рамках спора для возврата средств турист предоставляет договор, чек, ваучер, переписку, фотографии номера, чеки за такси или доплату за другой отель. По словам эксперта, туристическая компания, в свою очередь, объясняет, какие расходы уже понесла и какую сумму компенсации считает разумной.

Медиатор не решает спор за стороны, но удерживает разговор в рамках конкретных требований и помогает довести его до письменного соглашения. Для гражданина важно увидеть, какие расходы уже подтверждены, какую часть можно вернуть. Через медиацию такой спор удобнее разбирать по частям. С гостиницами внутри России логика такая же. Судебные разбирательства могут начаться позже, но проблема возникла прямо сейчас. В такой ситуации медиативный формат помогает быстро согласовать переселение или компенсацию, — заключил Хрулев.

Ранее генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова заявила, что авиакомпания должна возместить клиенту ущерб за поврежденный багаж. По ее словам, для этого нужно заполнить заявление, приложить чеки на вещи, а также предоставить фотографии дефектов.