Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 07:05

Назван способ вернуть деньги за путевку без лишних скандалов

Юрист Хрулев: медиатор поможет вернуть деньги за тур без скандалов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Медиатор может помочь урегулировать вопрос о возврате денежных средств за тур без конфликтов, заявил NEWS.ru вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога», юрист Дмитрий Хрулев. По его словам, к посреднику можно обратиться, если заявленная программа не совпадает с действительностью.

В российском туризме много историй, когда, к примеру, тур на Алтай продается как спокойная семейная программа, но по факту маршрут меняют уже по ходу поездки. Часть экскурсий убирают, трансфер приезжает поздно, а вместо нормального размещения туристов селят в домики ниже уровнем. Медиация помогает перевести разговор из перепалки с менеджером в предметное обсуждение, а также вернуть часть цены, получить оплату лишних расходов, заменить услугу и зафиксировать срок выплаты, — поделился Хрулев.

Он пояснил, что в рамках спора для возврата средств турист предоставляет договор, чек, ваучер, переписку, фотографии номера, чеки за такси или доплату за другой отель. По словам эксперта, туристическая компания, в свою очередь, объясняет, какие расходы уже понесла и какую сумму компенсации считает разумной.

Медиатор не решает спор за стороны, но удерживает разговор в рамках конкретных требований и помогает довести его до письменного соглашения. Для гражданина важно увидеть, какие расходы уже подтверждены, какую часть можно вернуть. Через медиацию такой спор удобнее разбирать по частям. С гостиницами внутри России логика такая же. Судебные разбирательства могут начаться позже, но проблема возникла прямо сейчас. В такой ситуации медиативный формат помогает быстро согласовать переселение или компенсацию, — заключил Хрулев.

Ранее генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова заявила, что авиакомпания должна возместить клиенту ущерб за поврежденный багаж. По ее словам, для этого нужно заполнить заявление, приложить чеки на вещи, а также предоставить фотографии дефектов.

Общество
юристы
туристы
деньги
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники «заговорили» голосами публичных сотрудников СК и МВД
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Брянской области из «Града»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 мая: инфографика
«Не сильно отличается»: стало известно, почему Мадьяр разочаровал ЕС
Медведев назвал опережающие время вооружения России
Более 170 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Врач назвала причину скачка пульса от уведомлений в смартфоне
Пять человек пострадали при ударе украинских беспилотников по Горловке
Названо наиболее удачное время для взятия ипотеки и кредита
Тысячи сбитых дронов и провал ПВO в Киеве: новости СВО к утру 25 мая
Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
В МИД России раскрыли, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
Школы и детсады Белгорода продолжат работу после удара ВСУ
Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ
Девять округов Херсонской области остались без света после атаки БПЛА
Врач объяснила, что делать водителям авто при тепловом ударе
Тигр убил четырех женщин, собиравших в лесу листья
Назван способ вернуть деньги за путевку без лишних скандалов
Мирный житель пострадал при ракетных обстрелах Белгорода
Водителям напомнили о неочевидной причине поломок автомобиля
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.