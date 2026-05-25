Мошенники придумали схему с переплатой ЖКХ

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян с обещаниями якобы вернуть переплаченные средства за жилищно-коммунальные услуги, передают РИА Новости. Для этого злоумышленники создают поддельные боты, похожие на сервис «Госуслуги».

Сначала потенциальных жертв добавляют в чат, где публикуют сообщение о предполагаемых выплатах по ЖКХ. Участникам рассказывают, что они якобы переплатили за коммунальные услуги, а государство теперь готово официально вернуть деньги.

Для получения средств пользователям предлагают перейти в чат-бот под названием «Окно цифрового обслуживания Госуслуг». Ссылка на него прикрепляется в сообщении, а логотип визуально напоминает символику официального государственного сервиса.

После перехода в бот пользователей просят указать номер телефона. Затем система выдает «уникальный код», который предлагают отправить в общий чат. Чтобы вызвать доверие, другие участники группы заранее публикуют похожие цифры, создавая видимость безопасности процедуры. Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава предупредил, что передача шестизначного кода из СМС может привести к потере доступа к важным данным.

До этого стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, рассылая им в мессенджерах предложения о вступлении в чаты жильцов. Для вступления в сообщество жертве предлагают совершить интерактивное действие и кликнуть на фотографию вымышленного зампредседателя по имени Елизавета Бормотова.