Флешка-вирус, «Резервный фонд»: как не стать жертвой новых схем мошенников

Мошенники действуют все более изощренно и придумывают новые способы обмана россиян. Некоторые схемы поражают даже специалистов, которые признаются, что не встречались с подобным ранее. О каких преступных комбинациях идет речь и как от них защититься — в материале NEWS.ru.

Какие новые схемы обмана россиян освоили мошенники

Одна из новых схем направлена на россиян со сбережениями. По данным МВД, аферисты сначала выходят на связь c гражданами через мессенджеры и сообщают им о якобы произошедшей утечке персональных данных. Затем к разговору подключаются лица, представляющиеся сотрудниками спецслужб или финансовых регуляторов, и усиливают давление на жертв.

Они говорят гражданам, что все их сбережения якобы являются частью Резервного фонда России и требуют особого контроля. «Следователь» или «начальник службы безопасности ЦБ» убеждает их в необходимости обналичивания средств и передачи «ответственным лицам» для проверки. Как и в случае с другими схемами, после передачи такие средства «испаряются».

Мошенники используют еще один способ обмана, рассылая сообщения о якобы существующем долге за ЖКУ, рассказал ранее NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники маскируются под представителей управляющей компании, чтобы вынудить человека перейти по фишинговой ссылке. Кроме того, мошенники могут попросить потенциальную жертву продиктовать код из СМС-сообщения, что также приведет к потере личных данных.

Аферисты также стали использовать плановое отключение горячей воды в многоквартирных домах для обмана россиян, заявил ранее зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. По его словам, мошенники распространяют сообщения якобы от управляющей компании или городского сервиса с предложением сверить график отключений по адресу. Ссылка в письме ведет на поддельную копию официального сайта, где жертву просят ввести логин и пароль от «Госуслуг». В некоторых случаях злоумышленники предлагают скачать документ с новым графиком или обновленное приложение ЖКХ. Внутри этих файлов скрыты вредоносные программы.

Кроме того, аферисты оставляют флешки и другие носители информации с вредоносным программным обеспечением рядом с офисами, в лифтах и на парковках бизнес-центров. После того как люди подключают их к своим устройствам, мошенники получают доступ к сохраненным паролям, файлам, переписке и к другим конфиденциальным данным.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем опасны новые схемы обмана мошенников

История про Резервный фонд России — чистой воды психоз, пояснил в беседе с NEWS.ru адвокат по уголовным делам Константин Степанов. По его словам, цель мошенников — заставить человека самостоятельно перевести все деньги на «безопасный счет».

«Зараженная флешка — техническая атака. Вы вставляете носитель в рабочий или домашний компьютер из любопытства. В результате у вас крадут все пароли (включая „Госуслуги“ и онлайн-банк). Особенно уязвимыми оказываются бухгалтерии и юрлица», — сказал собеседник NEWS.ru.

По словам Степанова, фальшивый сайт управляющей компании — откровенный фишинг. Таким термином обозначают мошеннические схемы, направленные на получение доступа к конфиденциальной информации.

«Человек вводит логин и пароль от „Госуслуг“ на подделанном сайте. Потеря доступа к порталу — это утрата контроля над СНИЛС, ИНН, паспортными данными и записью к врачу. Самое главное — мошенники могут оформить на вас микрозаймы или использовать аккаунт для других преступлений», — отметил специалист.

Новые мошеннические схемы — не единичные случаи, а часть системной проблемы, рассказал NEWS.ru адвокат Антон Лянгерт. По его словам, цифровая преступность превратилась в настоящую индустрию, и угроза более чем реальна.

«Только за январь 2026 года было зафиксировано около 60 млн мошеннических вызовов из-за рубежа. Общий ущерб от действий киберпреступников в 2025-м оценивается в астрономическую сумму — около 300 млрд рублей», — сообщил эксперт.

По его словам, аферисты выходят на новый уровень. «Мошенники переходят от массовых, шаблонных атак к точечным, персонализированным схемам, активно используя технологии социальной инженерии», — добавил Лянгерт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как защититься от новых мошеннических схем

Всякий раз, когда речь идет о мошеннических схемах, профилактика — единственный надежный способ защиты, пояснил Лянгерт. По его словам, законодательство зачастую не позволяет вернуть деньги, добровольно переданные мошенникам, если преступников не находят. Поэтому адвокат рекомендует следовать железным правилам цифровой гигиены.

«Во-первых, забудьте о существовании безопасных счетов и резервных фондов. Ни один сотрудник банка, спецслужб или ЦБ никогда не позвонит вам с просьбой о переводе денег на безопасный счет. Это мошенники — сразу кладите трубку», — сказал собеседник.

Во-вторых, не следует переходить по ссылке из СМС или мессенджера, чтобы проверить полученную информацию.

«Если вы получили сообщение якобы от управляющей компании с графиком отключения воды, то не переходите по ссылке из СМС или мессенджера. Самостоятельно откройте браузер, найдите официальный сайт своей УК или городской администрации и проверьте информацию», — отметил он.

В-третьих, никогда не сообщайте кому-либо коды из СМС. Речь идет о паролях для входа на «Госуслуги», онлайн-банк, а также о любых других, подчеркнул Лянгерт.

«Четвертое правило — защитите свои аккаунты. Обязательно используйте двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах, особенно на „Госуслугах“ и в онлайн-банке», — посоветовал адвокат.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Самое главное — не поддавайтесь на провокации, сказал он. Кроме того, следует с подозрением относиться к сторонним носителям данных.

«Не вставляйте в компьютер найденные на улице флешки, даже если они кажутся новыми и привлекательными. Потеря данных или взлом рабочей системы могут обойтись в разы дороже», — заключил специалист.

В 99% случаев защита данных полностью зависит от наших действий, напомнила в беседе с NEWS.ru эксперт по кризисным коммуникациям Светлана Андреева.

«Мало кому приходит в голову оставлять нараспашку двери собственного жилища. Но до сих пор находятся энтузиасты, которые готовы впустить любого желающего в виртуальное хранилище своих данных. Эксперты по кибербезопасности много раз указывали на слабые места при использовании USB-зарядки в общественных местах. Речь идет о так называемом методе кибератаки Juice Jacking, когда злоумышленники модифицируют общедоступные USB-порты (на вокзалах, в аэропортах или отелях) для кражи личных данных или установки вредоносного ПО на ваш смартфон во время зарядки», — отметила Андреева.

По ее словам, эти USB-порты используют один и тот же кабель как для подачи питания, так и для передачи информации. Для защиты от подобных атак нужно носить с собой собственный пауэрбанк для подзарядки.

Читайте также:

Новые схемы мошенников — 2025: как разводят на деньги пенсионеров и детей

Все о биометрии: как работает, возможность взлома, надежность, ошибки

Лавина СМС, Telegram без VPN и борщевик: 3 новые схемы от мошенников