Путин привел обновленные данные о товарообороте России и Китая за 25 лет

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине

Путин привел обновленные данные о товарообороте России и Китая за 25 лет Путин заявил, что товарооборот России и Китая за 25 лет вырос в 30 раз

Товарооборот между Россией и Китаем за последние 25 лет увеличился в 30 раз, заявил президент РФ Владимир Путин во время официального визита в Китайскую Народную Республику. По словам главы государства, объем взаимной торговли Москвы и Пекина уже несколько лет подряд стабильно превышает $200 млрд.

Товарооборот (России и Китая. — NEWS.ru) за четверть века вырос более чем в 30 раз. Уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в $200 млрд, — указал глава государства.

Ранее российский президент направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение посетить Россию в 2027 году. Во время беседы с коллегой из Китая он отметил необходимость укрепления связей между Москвой и Пекином. Эта встреча лидеров двух государств организована в рамках плановых мероприятий по развитию стратегического взаимодействия.

До этого решение пролонгировать Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве приняли Россия и Китай. Си Цзиньпин и Путин выразили в данном вопросе полное согласие. Глава Китая также добавил, что современное человечество рискует снова начать жить по законам джунглей.