Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию Путин во время переговоров предложил Си Цзиньпину посетить Россию в 2027 году

Президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина совершить визит в Россию в 2027 году. Глава российского государства во время встречи с китайским лидером подчеркнул важность дальнейшего развития двусторонних отношений между Москвой и Пекином.

Приглашаем Вас, дорогой друг, в следующем году совершить визит в Российскую Федерацию, — сказал Путин на встрече.

Переговоры между лидерами России и Китая проходят в рамках официальных контактов, посвященных укреплению стратегического партнерства двух стран. Стороны обсуждают вопросы взаимодействия в политической, экономической и международной сферах, а также перспективы расширения сотрудничества в различных направлениях.

До этого сообщалось, что Путин во время переговоров в Пекине тепло обратился к председателю КНР Си Цзиньпину. Он вспомнил китайскую народную мудрость и заявил, что делегации «не виделись день, а как будто минуло три осени».

Ранее стало известно, что Дом народных собраний, который считается крупнейшим парламентским зданием в мире, оказался под усиленными мерами безопасности. Площадь Тяньаньмэнь, где встретились оба лидера, была полностью перекрытой для посетителей.