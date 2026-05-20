Огненный вал обрушился на ВСУ в Днепропетровске: успехи ВС РФ к утру 20 мая

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Центр» провели массированный артиллерийский удар по целям противника на Днепропетровском направлении, сообщили в Министерстве обороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 20 мая?

Жестко ударили по ВСУ в Днепропетровской области

«Расчеты РСЗО „Град“ 400-го самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск „Центр“ нанесли массированный удар по позициям формирований ВСУ на Днепропетровском направлении», — говорится в заявлении Минобороны.

Как отметили в ведомстве, артиллеристы выполнили удар полным пакетом 122-мм неуправляемых реактивных снарядов, поразив всю площадь заданного района и уничтожив скопление живой силы и огневые средства противника.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевой работе группировки «Центр» на Добропольском направлении. Так, расчеты войск беспилотных систем уничтожили ряд воздушных целей, в том числе разведывательные БПЛА «Лелека» и ударные «Хорнет», а также РСЗО «Град» противника, бронетранспортеры с живой силой, наземные робототехнические комплексы и ретрансляторы формирований ВСУ.

Уничтожили дрон «Матрикс 30Т» и станцию Dedrone RF-360 ВСУ

В Минобороны России заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата с ретранслятором «Матрикс 30Т». Также были ликвидированы станция Dedrone RF-360 и комплекс радиоэлектронной борьбы «Дамбо». Все эти объекты были поражены в Сумской области силами группировки войск «Север».

«В зоне проведения СВО в Сумской области операторами беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск „Север“ в ходе разведывательно-ударных действий уничтожены образцы вооружения противника: дрон коптерного типа „Матрикс 30Т“ с воздушным ретранслятором, станция обнаружения и идентификации БПЛА Dedrone RF-360, а также комплекс радиоэлектронной борьбы „Дамбо“», — сообщили в МО.

В военном ведомстве отметили, что российские военнослужащие регулярно уничтожают средства связи ВСУ, нарушая управление войсками противника как в тыловых районах, так и на линии боевого соприкосновения. Там подчеркнули, что это положительно сказывается на продвижении штурмовых групп ВС РФ в ходе расширения зоны безопасности.

Поразили позиции ВСУ на дистанции более 11 км

Экипаж танка Т-90М «Прорыв», принадлежащий 25-й общевойсковой армии группировки «Запад», успешно поразил замаскированные укрепления и скопления живой силы ВСУ на Краснолиманском участке фронта. Это произошло на расстоянии более 11 километров, заявили сообщили ТАСС в Министерстве обороны России.

В МО заявили, что войска беспилотных систем выявили замаскированные в лесной зоне позиции и крупное скопление сил противника.

«Получив команду на марш, экипаж танка Т-90М „Прорыв“ незамедлительно выдвинулся на огневую позицию. После точного наведения танк произвел выстрелы 125-мм фугасными снарядами на дистанции свыше 11 км, что позволило успешно поразить все выявленные цели. После завершения огневого налета танкисты произвели маневр, сменив огневую позицию для обеспечения маскировки и защиты от ответного огня противника», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что высокая точность огня привела не только к уничтожению противника, но и спровоцировала детонацию хранившегося поблизости боекомплекта.

«Использование закрытых огневых позиций с корректировкой при помощи БПЛА обеспечивает танкистам высокую эффективность поражения вражеских объектов при минимальном расходе боеприпасов, сохраняя при этом скрытность от контрбатарейных средств и средств воздушной разведки противника», — добавили там.

Ликвидировали технику ВСУ у Орехова

Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 из группировки «Днепр» поразили замаскированную технику противника в Орехове Запорожской области, сообщило Минобороны России.

«В ходе выполнения очередного боевого задания оператор разведывательного БПЛА обнаружил замаскированную военную технику ВСУ в районе Орехова. После проведения доразведки координаты цели были немедленно переданы на командный пункт, где приняли решение уничтожить объект огнем артиллерии. Расчет орудия оперативно выдвинулся на огневую позицию, в считаные минуты подготовил гаубицу к боевой работе и, корректируя прицельные установки, осуществил точный огневой налет», — отмечается в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что в результате удара замаскированная техника противника была уничтожена.

«После выполнения огневой задачи расчет гаубицы Д-30 провел мероприятия по маскировке и убыл в укрытие», — добавили там.

